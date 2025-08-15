حكم مباراة الترجي التونسي والمنسيتري يفجّر ضجة قوية بعد قرار غريب (فيديو)

أثار الحكم الدولي الصادق السالمي موجة من الانتقادات في الأوساط الكروية في تونس بعد قراراته المثيرة للجدل في مباراة الترجي والاتحاد المنستيري اليوم الجمعة في الجولة الثانية من دوري المحترفين.

وسقط الترجي التونسي في فخ التعادل للمباراة الثانية في بداية دوري المحترفين، عندما تقاسم النقاط (1 ـ 1) مع المنستيري، وهي أسوأ بداية للفريق منذ أكثر من عقدين من الزمن في تاريخ الدوري.

وتداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للقطة بدت غريبة للملاحظين وذلك بعد أن أعلن الحكم الصادق السالمي عن خطأ للترجي في لقطة كان خلالها مهاجم المنستيري في حالة انفراد تقريبا بالمرمى.

أخبار ذات علاقة الترجي يستعين بعودة بلايلي من أجل تخطي المنستيري في الدوري التونسي

وفي الدقيقة 13 من المباراة التي حسمها التعادل بهدف لمثله، كان معز الحاج علي لاعب خط وسط المنستيري على وشك أن يتجاوز آخر مدافع للترجي وهو محمد بن علي لكن الأخير أسقطه أرضا بتدخل قوي.

وأعلن الحكم الصادق السالمي عن خطأ ضد مهاجم المنستيري الذي استغرب القرار، ولم يكتف الحكم بذلك بل رفع البطاقة الصفراء معتبرا أن معز الحاج علي سقط للتمويه والحصول على خطأ لفائدته.

وانتقد المتابعون قرار الصادق السالمي وهو حكم دولي كان تحت طائلة العقوبة في الموسم الماضي بعد تكرر أخطائه في أكثر من مباراة، قبل أن يعود نهاية الموسم المنقضي ويبدأ موسم 2025 ـ 2026 بقيادة مباراة الترجي والمنستيري.

وتعرض السالمي لموجة من السخرية من قبل مشجعي الأندية المنافسة للترجي، فيما اعتبر خبراء للتحكيم أنه كان مطالبا بإشهار البطاقة الحمراء للاعب الترجي محمد بن علي لا أن يرفع البطاقة الصفراء لمعز الحاج علي.

أخبار ذات علاقة إيقاف "بطل" فضيحة السوبر التونسي وحرمانه من القائمة الدولية

وتأتي اللقطات المثيرة للجدل في مباراة الترجي والمنستيري بعد أيام من الأزمة الكبيرة التي أثارها الحكم حسام بولعراس الذي أدار مباراة نهائي كأس السوبر بين الترجي والملعب التونسي.

وارتكب حسام بولعراس أخطاء فادحة من بينها الإعلان عن ركلة جزاء للترجي أحرز منها يوسف بلايلي هدف الفوز والتتويج بجانب التغاضي عن ركلة جزاء للملعب.

وقررت لجنة الحكام في الاتحاد التونسي لكرة القدم فرض عقوبة بالتجميد إلى أجل غير مسمى ضد بولعراس بجانب إلغاء قرار كان مرتقبا لإلحاقه بقائمة الحكام الدوليين.