جيسوس: نتيجة المباراة 3-1 ورونالدو "أفضل لاعب في العالم"

قال جورجي جيسوس، المدرب الجديد للنصر، إن فريقه فاز عن جدارة واستحقاق على الاتحاد في الدور قبل النهائي لكأس السوبر السعودي لكرة القدم المقامة في هونغ كونغ، رغم أنه خاض معظم فترات المباراة دون لاعبه ساديو ماني الذي طرده الحكم مبكرًا، اليوم الثلاثاء.

وأصبح ماني ثالث لاعب من النصر يتعرض للطرد في كأس السوبر السعودية في ثلاث نسخ تواليًا، لكن الهدف المبكر الذي سجله إضافة لهدف زميله الوافد الجديد جواو فيلكس في الشوط الثاني قادا الفريق للفوز 2-1 على الاتحاد.

افتتح النصر التسجيل في الدقيقة العاشرة عندما أرسل مارسيلو بروزوفيتش تمريرة عرضية من الجهة اليسرى حوّلها ماني بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء إلى الشباك.

لكن المهاجم السنغالي نال بطاقة حمراء في الدقيقة 25 بعد تدخله بقوة على حامد الشنقيطي حارس الاتحاد، بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد.

وبهذا الطرد، واصل النصر سلسلة مقلقة في كأس السوبر بعد طرد كريستيانو رونالدو في 2023 وبروزوفيتش في 2024.

وقال البرتغالي جيسوس، مدرب الهلال السابق، الذي تولى مسؤولية النصر في 14 يوليو الماضي: "أول مباراة رسمية لنا فزنا بها عن جدارة. فريقنا كان منظمًا جدًا تكتيكيًا، خاصة بعد طرد ماني".

وأضاف: "لعبنا لأكثر من 70 دقيقة بعد طرد ماني وهو لاعب مؤثر هجوميًا ودفاعيًا، ورغم ذلك لم يتغير شكل الفريق. سجلنا هدفًا ثانيًا وهدفا ثالثًا لم يُحتسب. بالنسبة لي اعتبر أن المباراة انتهت بنتيجة 3-1 فالحكم ألغى هدفًا صحيحًا، وهو يتحمل مسؤولية ذلك".

وظن النصر أنه عزز تقدمه في الدقيقة 64 عندما أطلق فيلكس تسديدة هائلة من داخل منطقة الجزاء، لكن الهدف ألغي بداعي وجود خطأ على رونالدو إثر التحامه مع فابينيو في التحرك الذي سبقه.

وعبّر جيسوس عن سعادته الغامرة بمردود الفريق، خاصة أنه تولى المسؤولية قبل 25 يومًا فقط.

وقال في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "قضيت 25 يومًا فقط مع النصر وليس عامًا كاملًا. فريقنا ينقصه الكثير لتصحيح الأوضاع ولا تكفي 25 يومًا فقط".

وأضاف: "وجودي هنا لتصحيح أخطاء اللاعبين وهذا هو عمل المدرب. المباراة كانت مرهقة بدنيا خاصة بسبب الرطوبة العالية والنقص العددي، لكن حققنا فوزًا رائعًا يعطينا ثقة أكبر لنذهب للنهائي ونعمل بجدية".

وأشاد جيسوس بمواطنه البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائلاً: "لا شك أنه مثل أعلى يحتذى في كرة القدم العالمية. في سن 40 عامًا يتمتع بلياقة عالية وسرعة كبيرة. إنه أسطورة. النصر والبرتغال محظوظان جدًا بوجوده".

وأضاف: "رونالدو أسطورة يختلف عن كل اللاعبين. إنه لاعب محترف للغاية ومن عمل معه يعرف ذلك، هو الأفضل في العالم".

وتحسر جيسوس على غياب ماني عن النهائي، قائلًا: "خسارة ماني صعبة في النهائي. إنه لاعب مهم جدًا لكنه أصبح أمرًا واقعًا الآن. يجب أن نتأقلم مع هذه الظروف وكما فزنا في ظل النقص العددي اليوم، سنجد الحلول في النهائي".

وتابع: "تفاجأت بمردود اللاعبين، لعبنا أمام بطل الدوري والكأس، ورغم النقص العددي والرطوبة العالية كنا الأفضل طوال المباراة".

وبعد تأهل النصر إلى المباراة النهائية، سيواجه الفائز من مباراة قبل النهائي الثانية بين القادسية والأهلي المقررة غدًا الأربعاء.