المنتخب السعودي يخسر أمام كرواتيا استعدادا لكأس العالم 2022

فاز منتخب كرواتيا 1-صفر على السعودية اليوم الأربعاء في ملعب الأمير فيصل بن فهد ضمن الاستعدادات لكأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق المهاجم أندريه كراماريتش في الدقيقة 82.

وسيطر المنتخب السعودي على مجريات المباراة، واستغل عدم دفع المدرب زلاتكو داليتش بالعناصر الأساسية لمنتخب كرواتيا في الشوط الأول.

وأهدر صالح الشهري مهاجم السعودية فرصتين محققتين للتسجيل في الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل دون أهداف.

وفي الشوط الثاني، استمر الضغط السعودي بحثا عن تسجيل هدف.

وكاد سالم الدوسري أن يسجل للسعودية في الدقيقة 62، بعدما تلقى تمريرة رائعة من هيثم عسيري، لكن تسديدته ذهبت أعلى الجانب الأيسر من العارضة.

وبعدها دفع داليتش بلوكا مودريتش وإيفان بريشيتش لتنشيط الهجوم الكرواتي في الدقيقة 65.

لكن استمر الضغط السعودي، وكاد محمد كنو أن يهز الشباك، بعدما توغل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية في الدقيقة 72، لكن القائم الأيسر للحارس دومينيك ليفاكوفيتش أنقذ الموقف.

وبعدها سجل كراماريتش هدفا في الدقيقة 74 لكنه لم يحتسب بسبب التسلل.

لكن مهاجم هوفنهايم عاد وتلقى تمريرة من مودريتش في الجانب الأيسر، ليراوغ مدافعي السعودية ويسدد بقوة على يمين الحارس محمد العويس.

وبعدها بخمس دقائق سجل بريشيتش هدفا لكنه لم يحتسب بسبب التسلل.

وتفتتح السعودية مشوارها في المونديال بمواجهة الأرجنتين يوم 22 نوفمبر تشرين الثاني، في المجموعة الثالثة، قبل اللعب ضد بولندا والمكسيك.