كفاراتسخيليا: كبرت وأنا أشاهد ريال مدريد على شاشات التلفزيون والآن أريد التغلب عليه
قال الجورجي كفاراتسخيليا نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي، إن فريقه لا يخاف ريال مدريد قبل مواجهة الفريق اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.
ويتقاسم ريال مدريد ونابولي صدارة المجموعة التي تضم أيضًا يونيون برلين وسبورتنغ براغا بـ3 نقاط.
ويعرف عن خفيتشا كفاراتسخيليا حبه لريال مدريد حينما كان صغيرًا، وأن قدوته في عالم كرة القدم هو الإسباني غوتي أسطورة ريال مدريد السابق.
وصرح كفاراتسخيليا لصحيفة آس :"كبرت وأنا أشاهد مباريات ريال مدريد على شاشات التلفزيون".
وتابع الآن :"أريد التغلب عليهم، ونحن لسنا خائفين".
وواصل :"من المستحيل ألا أكون سعيدًا بمواجهة مثل هذه، نحن نواجه ريال مدريد على ملعبنا في دوري أبطال أوروبا".
ويحل ريال مدريد ضيفًا على نابولي في المباراة التي يحتضنها ملعب دييغو أرماندو مارادونا في إيطاليا لفض شراكة صدارة المجموعة التي يدخلها الفريقان بحظوظ كبيرة للتأهل".
وقال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن المباراة :"سنلعب أمام إحدى أفضل الفرق الإيطالية، قاموا بعمل جيد الموسم الماضي. ستكون (مباراة) تنافسية والكفة متساوية لأنه يتمتع بمستوى مرتفع".
وتابع :"ستكون أصعب مباراة في دور المجموعات بالنسبة لنا. لا أريد قول إننا اعتدنا على ذلك لكن قميص هذا النادي يثقل كاهلنا".
وسبق أن قاده أنشيلوتي ما بين عامين 2017 و2018.
وانتهت آخر مباراة بين ريال مدريد ونابولي في دوري أبطال أوروبا بفوز الريال 3-1 في مباراتي دور ثمن النهائي ليفوز باللقب موسم 2016-2017.