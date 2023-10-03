كفاراتسخيليا: كبرت وأنا أشاهد ريال مدريد على شاشات التلفزيون والآن أريد التغلب عليه

ويعرف عن خفيتشا كفاراتسخيليا حبه لريال مدريد حينما كان صغيرًا، وأن قدوته في عالم كرة القدم هو الإسباني غوتي أسطورة ريال مدريد السابق.

وصرح كفاراتسخيليا لصحيفة آس :"كبرت وأنا أشاهد مباريات ريال مدريد على شاشات التلفزيون".

وتابع الآن :"أريد التغلب عليهم، ونحن لسنا خائفين".

وواصل :"من المستحيل ألا أكون سعيدًا بمواجهة مثل هذه، نحن نواجه ريال مدريد على ملعبنا في دوري أبطال أوروبا".

ويحل ريال مدريد ضيفًا على نابولي في المباراة التي يحتضنها ملعب دييغو أرماندو مارادونا في إيطاليا لفض شراكة صدارة المجموعة التي يدخلها الفريقان بحظوظ كبيرة للتأهل".

وقال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن المباراة :"سنلعب أمام إحدى أفضل الفرق الإيطالية، قاموا بعمل جيد الموسم الماضي. ستكون (مباراة) تنافسية والكفة متساوية لأنه يتمتع بمستوى مرتفع".

وتابع :"ستكون أصعب مباراة في دور المجموعات بالنسبة لنا. لا أريد قول إننا اعتدنا على ذلك لكن قميص هذا النادي يثقل كاهلنا".