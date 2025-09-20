logo
الاتفاق تم.. تفاصيل راتب أورس فيشر في الأهلي المصري

المدرب السويسري أورس فيشر المصدر: حساب البوندسليغا عبر إكس
إرم نيوز

توصّل الأهلي المصري إلى اتفاق مع المدرب السويسري أورس فيشر لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة بعد اتصالات مكثفة دارت خلال الساعات الماضية.

وأقال الأهلي مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو من منصبه بسبب سوء النتائج، وأسند المهمة مؤقتاً إلى المدرب عماد النحاس.

 وبحسب مصدر موثوق داخل الأهلي، فإن إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب توصلت بالفعل إلى اتفاق مع فيشر يقضي بتوليه المهمة.

وأوضح المصدر أن خالد مرتجي أمين الصندوق والقائم بأعمال نائب رئيس النادي سافر بالفعل إلى سويسرا ومعه أحمد حسام عوض عضو شركة كرة القدم وتم حسم كافة تفاصيل التعاقد.

 وأشار إلى أن فيشر سيوقع عقوده، مساء اليوم السبت، مع الأهلي بعد التوصل إلى اتفاق نهائي مع مسؤولي القلعة الحمراء.

ومن المنتظر أن يوقع المدرب السويسري موسمين مقابل 275 ألف دولار أمريكي كراتب شهري بجانب استقدام جهازه المعاون.

 من هو أورس فيشر؟

وُلد أورس فيشر، العام 1966، ويُعد من أبرز المدربين الذين تركوا بصمة واضحة في كرة القدم الأوروبية خلال السنوات الأخيرة، وبدأ مسيرته التدريبية في سويسرا بعد أن قاد فريق زيورخ وحقق معهم نجاحات محلية لافتة، ثم انتقل إلى بازل حيث قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري السويسري مرتين متتاليتين، وأثبت كفاءته على الساحة الأوروبية.

وخاض فيشر تجربة تاريخية مع يونيون برلين الألماني، حيث تولّى المسؤولية، العام 2018، وقاد الفريق للصعود إلى البوندسليغا للمرة الأولى في تاريخه، ثم حافظ على بقائه بجدارة، قبل أن يصل معه إلى المشاركة الأوروبية.

