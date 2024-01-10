هل يلحق أونانا بالمباراة الأولى للكاميرون في أمم أفريقيا؟
كشفت تقارير صحفية عن موقف أندريه أونانا، حارس مرمى مانشستر يونايتد، من خوض أولى مباريات منتخب الكاميرون في كأس أمم أفريقيا 2023، التي ستنطلق، يوم السبت المقبل، في كوت ديفوار.
وتستضيف كوت ديفوار منافسات البطولة، في الفترة بين 13 يناير الجاري و11 فبراير المقبل.
وتوصل مانشستر يونايتد إلى اتفاق مع الاتحاد الكاميروني لكرة القدم من أجل تأخير انضمام أونانا إلى معسكر منتخب بلاده الخاص بالبطولة الأفريقية.
وطلب يونايتد من الاتحاد الكاميروني الاعتماد على خدمات أونانا في مباراة، الأحد المقبل، ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي، قبل 24 ساعة من أولى مباريات الكاميرون في أمم أفريقيا ضد غينيا.
وقالت صحيفة "ميرور" في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، إن "أونانا قرر تأجيل مشاركته في المباراة الافتتاحية الحاسمة لكأس أمم أفريقيا مع منتخب الكاميرون، بعد أن منح الأولولية لمستقبله في مانشستر يونايتد".
وأضاف التقرير: "أونانا سيظل في إنجلترا لمواجهة توتنهام، وبالتالي لن يكون متاحًا للمشاركة في مواجهة بلاده المرتقبة مع غينيا".
وكان اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا قد اعتقد أنه من الممكن اللعب في كلتا المباراتين، ولكن الإطار الزمني الضيق قد أفسد فرصه وتركه أمام اختيار صعب.
وقالت مصادر قريبة من اللاعب لصحيفة "inews" الإنجليزية، إن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، برئاسة صامويل إيتو، وافق على هذه الخطوة، مع وجود احتمال ألا يلعب أونانا على الإطلاق في البطولة.
وأشار التقرير: "كما أن احتمالية خروج الكاميرون من دور المجموعات ستضمن للحارس عدم تفويت أي دقيقة مع مانشستر يونايتد، حيث لن تقام المباراة التالية للفريق إلا في 27 يناير الجاري".
وألقت الصحيفة الضوء على أن أونانا عاد من الاعتزال الدولي بعد ضغوط من الحكومة، والاتحاد الكاميروني لكرة القدم، موضحة أن اللاعب وافق فقط على أن يكون جزءًا من الفريق الكاميروني بعد ضغوط من رئيس البلاد، وأنه لا تزال علاقته فاترة للغاية مع صامويل إيتو.
وأكدت أن الطرفين لم يصلا إلى حلٍ لتسوية خلافاتهما، حيث إنهما يتجاهلان بعضهما حال تواجدهما في مكان واحد.