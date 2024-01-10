هل يلحق أونانا بالمباراة الأولى للكاميرون في أمم أفريقيا؟

كشفت تقارير صحفية عن موقف أندريه أونانا، حارس مرمى مانشستر يونايتد، من خوض أولى مباريات منتخب الكاميرون في كأس أمم أفريقيا 2023، التي ستنطلق، يوم السبت المقبل، في كوت ديفوار.

وتستضيف كوت ديفوار منافسات البطولة، في الفترة بين 13 يناير الجاري و11 فبراير المقبل.

وتوصل مانشستر يونايتد إلى اتفاق مع الاتحاد الكاميروني لكرة القدم من أجل تأخير انضمام أونانا إلى معسكر منتخب بلاده الخاص بالبطولة الأفريقية.