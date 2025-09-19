سبب مشادة بين نجمي الأهلي المصري بعد الفوز على سيراميكا

شهدت مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، التي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد، مشادة مفاجئة بين محمد مجدي "أفشة" وزميله الحارس محمد الشناوي عقب صافرة النهاية.

واستعاد الأهلي توازنه في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد أن حقق فوزا صعبا على ضيفه سيراميكا كليوباترا 1-صفر بهدف محمود حسن تريزيغيه، في ختام مباريات الجولة السابعة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط في المركز العاشر بينما توقف رصيد سيراميكا عند 10 نقاط في المركز الثامن.

مشادة بين أفشة والشناوي

نشبت مشادة بين محمد الشناوي حارس وقائد الفريق، واللاعب محمد مجدي أفشة بعد نهاية المباراة مباشرة.

المشهد بدأ حين حاول الشناوي اصطحاب أفشة لتحية جماهير الأهلي في المدرجات بعد الفوز، إلا أن الأخير رفض ذلك بشكل واضح، مما تسبب في توتر بين الثنائي.

وانفعل الشناوي على زميله أفشة، قبل أن يتدخل زملاؤهم لتهدئة الأجواء، وعلى رأسهم محمد هاني الذي لعب دورا بارزا في إنهاء الموقف.