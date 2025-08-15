بعد تصريحاته النارية.. هل ألغى الخطيب حلقة والد زيزو مع شوبير؟

يتصدر اسم والد أحمد مصطفى "زيزو"، نجم الأهلي المصري، المشهد داخل الأوساط الكروية المحلية بعد أن لعب دوراً كبيراً في تحول نجله من فريقه السابق الزمالك إلى المنافس التقليدي الأهلي.

ويشغل والد زيزو دور وكيل أعمال اللاعب صاحب الـ 29 عاماً والذي سبق له الدفاع عن ألوان ليرس البلجيكي وموريرينسي وناسيونال ماديرا البرتغاليين.

وأعلن الأهلي يوم 6 يونيو الماضي تعاقده مع زيزو عقب نهاية عقده مع الزمالك في صفقة انتقال حر.

وانتشرت أنباء في الساعات القليلة الماضية حول تدخل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لإلغاء حلقة عبر قناة النادي لوالد زيزو مع الإعلامي أحمد شوبير.

وترددت أنباء حول إلغاء الخطيب الحلقة بعد التصريحات التي أطلقها والد زيزو مؤخراً بعد هتاف جماهير الزمالك ضد نجله في مباراة سيراميكا كليوباترا بالجولة الأولى للدوري المصري ومطالبته رابطة الأندية واتحاد الكرة بالتدخل لحماية نجله.

ولوح والد زيزو برحيل نجله خارج مصر حال عدم حمايته في الفترة القادمة من التجاوزات والهتافات المسيئة.

وبحسب مصدر مطلع داخل الأهلي المصري لـ"إرم نيوز" فإنه لم يتم طرح فكرة استضافة والد زيزو عبر قناة الأهلي وبالتالي لم يتدخل الخطيب لإلغاء هذه الحلقة كما يتردد عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي.