فابريزيو رومانو: المفاوضات بين النصر وبروزوفيتش تتجه للمراحل النهائية

محاولات برشلونة

من جهتها، قالت صحيفة "سبورت" إن إنتر ميلان يريد بيع بروزوفيتش ويبحث عن طرق لذلك، بينما يريد برشلونة ضم اللاعب عن طريق صفقة تبادلية تشمل فرانك كيسي.

وأكدت أن إنتر ميلان يريد منذ فترة طويلة التعاقد مع كيسي الذي سبق أن لعب لميلان، لكن اللاعب أعرب عن رغبته في الاستمرار مع برشلونة.

وبروزوفيتش البالغ من العمر 30 عاما يرتبط بعقد مع إنتر ميلان حتى يونيو 2026.

وشارك بروزوفيتش في 40 مباراة مع إنتر ميلان، الموسم المنقضي، سجل فيها 3 أهداف وصنع 6، وبالمجمل سجل 31 هدفا وصنع 43 في 330 مباراة مع إنتر ميلان.