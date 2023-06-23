فابريزيو رومانو: المفاوضات بين النصر وبروزوفيتش تتجه للمراحل النهائية
كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس" آخر تطورات مفاوضات النصر السعودي للتعاقد مع لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من إنتر ميلان.
وكتب فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق الانتقالات، عبر حسابه في موقع "تويتر": "تتجه المفاوضات بين مارسيلو بروزوفيتش والنصر إلى المراحل النهائية مع تقدم إنتر ميلان والنادي السعودي".
وأضاف: "لا تزال هناك بعض الخلافات بشأن العقد، المحادثات ستستكمل اليوم الجمعة، الضوء الأخضر النهائي وصل إلى بروزوفيتش والوفد المرافق له".
محاولات برشلونة
من جهتها، قالت صحيفة "سبورت" إن إنتر ميلان يريد بيع بروزوفيتش ويبحث عن طرق لذلك، بينما يريد برشلونة ضم اللاعب عن طريق صفقة تبادلية تشمل فرانك كيسي.
وأكدت أن إنتر ميلان يريد منذ فترة طويلة التعاقد مع كيسي الذي سبق أن لعب لميلان، لكن اللاعب أعرب عن رغبته في الاستمرار مع برشلونة.
وبروزوفيتش البالغ من العمر 30 عاما يرتبط بعقد مع إنتر ميلان حتى يونيو 2026.
وشارك بروزوفيتش في 40 مباراة مع إنتر ميلان، الموسم المنقضي، سجل فيها 3 أهداف وصنع 6، وبالمجمل سجل 31 هدفا وصنع 43 في 330 مباراة مع إنتر ميلان.