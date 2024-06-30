الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الملعب والبنزرتي في نهائي كأس تونس

يواجه فريق الملعب نظيره البنزرتي في نهائي كأس تونس لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، في اللقاء الذي سيقام على ملعب "حمادي العقربي".

وبلغ الملعب نهائي الكأس رقم 11 في تاريخه بفوزه الكبير على الأولمبي الباجي 4-1، فيما احتاج البنزرتي إلى شوطين إضافيين ليفوز على الأفريقي 2-1، ويبلغ النهائي للمرة السابعة في تاريخه والأولى منذ 2013.

ويتطلع الملعب للتتويج بلقب الكأس رقم 7، فيما يسعى البنزرتي إلى الحصول على اللقب الثالث بعد أعوام 1982 و1987 و2013.

وتستمد مباراة اليوم أهميتها من كونها ستحدد صاحب البطاقة الثانية المؤهلة إلى كأس الكونفيدرالية الأفريقية بعدما كانت البطاقة الأولى من نصيب النادي الصفاقسي.

يذكر أن الأولمبي الباجي هو حامل لقب آخر نسخة للمسابقة، وذلك بعد انتصاره على حساب الترجي التونسي (1 ـ0) في النهائي.