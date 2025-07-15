وسام أبو علي يواصل التمرد على الأهلي بـ"انقطاع جديد"

واصل اللاعب وسام أبو علي، نجم النادي الأهلي المصري، تمرده بانقطاعٍ جديد، متجاهلًا التزامات الفريق خلال فترة الإعداد؛ ما دفع الإدارة لاتخاذ إجراءات عقابية صارمة.

وانطلق الأهلي في فترة الإعداد أمس الاثنين، لكن وسام أبو علي تغيب عن إجراء القياسات البدنية، مبررًا ذلك بإصابته بنزلة برد.

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إلا أن الأمور تصاعدت اليوم بعدما تخلّف اللاعب عن حضور كشف الرنين المقرَّر له، دون إبلاغ الجهات المعنية.

وأكد مصدر داخل النادي لـ"إرم نيوز" أن أبو علي لم يُخبر أيًّا من المسؤولين، بما في ذلك المدير الرياضي محمد يوسف، عن نيته التغيب، في تصرّفٍ اعتُبر تحديًا صريحًا للوائح النادي.

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عقوبات مالية وتصعيد إداري

ردًا على التصرفات المتكررة، فرضت إدارة الأهلي عقوبة مالية على اللاعب بلغت مليون جنيه، بعد تغيّبه أيضًا عن جلسة التحقيق التي طُلبت منه.

وأشار المصدر إلى أن أبو علي لم يحصل على إذن مسبق لأيٍّ من تغيّباته، بما في ذلك غيابه عن القياسات البدنية وأشعة الرنين؛ ما دفع محمد يوسف لاتخاذ القرار تأديبيًا.