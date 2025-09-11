هل تنهي أزمة أرض أكتوبر حلم جون إدوارد سريعاً؟

منذ تعيين جون إدوارد مديراً رياضياً بنادي الزمالك في شهر يونيو الماضي، تعيش جماهير النادي أحلاماً كبيرة بمستقبل أفضل على صعيد كرة القدم في ظل خطة التغيير الشاملة التي اتبعها وبدأ تنفيذها على الفور.

جون إدوارد دخل نادي الزمالك وسط أحلام عريضة بإعادة الفارس الأبيض إلى سابق عهده والصعود إلى منصات التتويج المحلية والقارية.

ولكن هذه الأحلام قد تتبخر سريعاً وتتحول إلى كابوس بسبب أزمة أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر؛ وهو ما نرصده في السطور القادمة:

أزمة أكتوبر تضرب مشروع إدوارد في مقتل

اعتمد جون إدوارد في مشروعه على نقطة رئيسة وهي ربط خطواته كافة بالجوانب الاقتصادية لإيقاف أخطاء سابقة داخل الزمالك كبدت النادي خسائر مالية ضخمة.

ونجح إدوارد في وضع سقف رواتب داخل الفريق بخلاف إبرام صفقات قابلة للتطور وبتكلفة مقبولة، لإعادة بناء الزمالك.

وكان العامل الرئيس في مشروع إدوارد متمثلاً في توفير ميزانية خاصة لفريق الكرة بعيداً عن إدارة النادي من أجل صرف المستحقات المالية وعدم تأخيرها على مدار الموسم.

هذه الميزانية كان سيتم توفيرها من خلال استثمارات أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر والتي حصل عليها الزمالك عام 2004 وجدد ترخيصها مؤخراً حتى عام 2026، قبل سحبها بشكل مفاجئ من جانب وزارة الإسكان.

معاناة الزمالك بدأت على الفور

ظهرت آثار معاناة نادي الزمالك على الفور مع سحب أرض أكتوبر وتوقف الاستثمارات داخل القلعة البيضاء.

الزمالك لم يسدد رواتب لاعبيه ومدربه البلجيكي يانيك فيريرا، كما أنه لم يسدد القسط الأول من صفقة البرازيلي خوان ألفينا نجم الفريق.

ويتردد أن الزمالك لا يستطيع قيد لاعبه الجديد الكيني بارون أوتشينغ بسبب مشاكل مالية وكلها أمور تتعلق بالجوانب المالية.

جون إدوارد سيدفع الثمن

الأزمات التي ضربت الزمالك تهدد تجربة جون إدوارد، خاصة أن الفريق تعرض إلى هزة قوية بالخسارة الأخيرة أمام وادي دجلة بالدوري المصري بنتيجة 1-2.

ورغم بداية الزمالك الجيدة في الدوري وحصد 10 نقاط إلا أن الفريق لديه 4 مباريات صعبة أمام المصري متصدر الترتيب ثم الإسماعيلي والجونة والأهلي، قبل التوقف الدولي في شهر أكتوبر المقبل.

خسارة المزيد من النقاط في المواجهات الأربع القادمة ستضع الزمالك في مواجهة غضب جماهيري وثقة مفقودة قد تنهي أحلام جون إدوارد مبكراً.