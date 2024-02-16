بسبب إمام عاشور.. تركي آل الشيخ يلوم مدحت شلبي
وجه تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، لومًا للمعلق المصري مدحت شلبي، بعد سخريته من إمام عاشور، لاعب الأهلي المصري.
المعلق الرياضي الشهير مدحت شلبي أثار جدلا خلال أحداث مباراة الهلال والنصر، وتعليقه على احتفال سالم الدوسري، نجم "الزعيم"، بهدفه بحركة أكروباتية، وما حدث لإمام عاشور، نجم الأهلي ومنتخب مصر، خلال المشاركة في بطولة أمم أفريقيا 2023.
وعلق شلبي على طريقة احتفال الدوسري وقتها، قائلًا: "يا ولد على الشقلبة الخلفية الهوائية، ونط على قدك يا إمام يا عاشور"، مضيفًا أن "إمام عاشور أراد أن يقوم بنفس الحركة مع المنتخب بعد هدف ولكن تعرَّض لارتجاج في المخ".
وبسبب هذه المقارنة، انتقد تركي آل الشيخ مدحت شلبي، ووجه له لومًا على هذا التعليق.
وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "إمام عاشور لاعب كبير يا كابتن مدحت شلبي مع خالص محبتي ليك وأنت عارف".
وكان عاشور تعرَّض للإصابة مع منتخب مصر بعدما سقط على رأسه وأصيب بارتجاج في المخ، أثناء لعبه كرة بطريقة خلفية مزدوجة؛ ما استدعى نقله للمستشفى وغيابه عن ما تبقى من مباريات لـ"الفراعنة" في البطولة.