بسبب إمام عاشور.. تركي آل الشيخ يلوم مدحت شلبي

المعلق الرياضي الشهير مدحت شلبي أثار جدلا خلال أحداث مباراة الهلال والنصر، وتعليقه على احتفال سالم الدوسري، نجم "الزعيم"، بهدفه بحركة أكروباتية، وما حدث لإمام عاشور، نجم الأهلي ومنتخب مصر، خلال المشاركة في بطولة أمم أفريقيا 2023.

وعلق شلبي على طريقة احتفال الدوسري وقتها، قائلًا: "يا ولد على الشقلبة الخلفية الهوائية، ونط على قدك يا إمام يا عاشور"، مضيفًا أن "إمام عاشور أراد أن يقوم بنفس الحركة مع المنتخب بعد هدف ولكن تعرَّض لارتجاج في المخ".