سينر يُنهي مسيرة أتمان في بطولة سينسناتي ليواجه ألكاراز في النهائي

أنهى المصنف الأول وحامل اللقب يانيك سينر مسيرة الفرنسي تيرينس أتمان المتأهل من التصفيات في بطولة سينسناتي المفتوحة للتنس بفوزه 7-6 و6-2 ليتأهل لنهائي البطولة الإعدادية لبطولة أمريكا المفتوحة.

وفي المباراة الأخرى في قبل النهائي، تأهل كارلوس ألكاراز بعد فوزه 6-4 و6-3 على الألماني المصنف الثالث ألكسندر زفيريف، الذي عانى بدنيا خلال المباراة، ليضرب موعدا في النهائي مع سينر في إعادة لنهائي بطولتي فرنسا المفتوحة وويمبلدون هذا العام.

وفاز سينر، الذي أتم عامه 24 أمس السبت، بنسبة 91 في المئة من نقاط إرساله الأول، ولم يواجه أي نقطة كسر إرسال خلال المباراة التي استمرت 86 دقيقة، واستغل نقطتين من خمس فرص لكسر الإرسال في أولى مبارياته ضد أتمان المصنف 136 عالميا.

وواجه المصنف الأول عالميا صعوبة كبيرة في المجموعة الأولى المتقاربة التي شهدت تقديم اللاعبين أداء قويا على الإرسال، ولم يحصل أي منهما على فرصة واحدة لكسر إرسال منافسه.

وحافظ سينر، الذي خسر ثلاث نقاط فقط من إرساله في المجموعة الافتتاحية، على إرساله للشوط الثالث تواليا دون خسارة أي نقطة ليفرض شوطا فاصلا استهله أتمان بخطأ مزدوج في ضربة الإرسال ومضى اللاعب الإيطالي في طريقه لحسم المجموعة.

وفي بداية المجموعة الثانية، فاز حامل لقب بطولات أمريكا المفتوحة وأستراليا المفتوحة وويمبلدون بشوط إرساله الذي دام تسع دقائق ثم حافظ على إرساله في الشوط التالي دون خسارة أي نقطة قبل أن يكسر إرسال أتمان ليتقدم 3-1.

وكسر سينر إرسال منافسه مرة أخرى ليتقدم 4-1 لينهي أي أمل لأتمان، الذي تغلب على اثنين من أفضل عشرة مصنفين في العالم هما تيلور فريتز وهولجر رونه في طريقه إلى أول قبل نهائي لإحدى بطولات الأساتذة ذات الألف نقطة.

ومع إرسال أتمان للبقاء في المباراة، تقدم سينر سريعا صفر-40 قبل أن يحسم فوزه في نقطته الثالثة للفوز بالمباراة عندما سدد اللاعب الفرنسي ضربة أمامية في الشبكة.

وتوقفت مباراة ألكاراز-زفيريف لمدة 11 دقيقة في بداية المجموعة الأولى من أجل اعتناء المسعفين بأحد المشجعين، بينما وقف اللاعبان يشاهدان الموقف معا بجوار الشبكة.

وبعد استئناف المباراة بوقت قصير، أنقذ ألكاراز ثلاث نقاط متتالية لكسر إرساله ليتعادل 2-2. وبعد ذلك بثلاثة أشواط أرسل اللاعب الإسباني ضربة خلفية منخفضة ومباشرة من على الشبكة ليكسر إرسال منافسه ويتقدم 4-3 قبل أن يحسم المجموعة لصالحه.

وكسر ألكاراز إرسال منافسه الألماني ليفتتح المجموعة الثانية لكنه أهدى زفيريف، الذي بدأ فجأة يعاني للتحرك في الملعب وجلس وظهره على الحائط الخلفي وهو يتألم بعد نهاية الشوط، أربعة أخطاء مزدوجة في الإرسال ليفقد إرساله.

وأنهى زفيريف المباراة بشكل جيد، لكنه كان يتحرك بالكاد في المراحل الأخيرة ليحافظ ألكاراز على إرساله حتى النهاية ويتقدم 5-3 قبل أن يحسم فوزه عندما كسر إرسال اللاعب الألماني دون منحه أي نقطة في الشوط.