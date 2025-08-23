مقصية مذهلة.. ميندي يمنع كريستيانو رونالدو من تسجيل هدف تاريخي (فيديو)

غانتس: يمكن تشكيل حكومة جديدة مع نتنياهو ولابيد لإنقاذ الرهائن
كريستيانو رونالدوالمصدر: رويترز
23 أغسطس 2025، 12:41 م

منع إدوارد ميندي، حارس مرمى الأهلي السعودي، الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، من تسجل هدف رائع إثر مقصية مذهلة، خلال المباراة التي تجمع بينهما، مساء السبت، في نهائي السوبر السعودي.

وتأهل النصر، يوم الثلاثاء، إلى نهائي كأس السوبر السعودي بالفوز 2-1 على الاتحاد في نصف نهائي مثير، قبل أن يتبعه الأهلي بفوز ساحق 5-1 على القادسية.

ومع الدقيقة 21 تلقّى كريستيانو رونالدو عرضية حاول دفاع الأهلي تشتيتها لكن "الدون" اقتنصها عبر مقصية رائعة لكن ميندي تصدى لها ببراعة.

ولم يعرف رونالدو الخسارة أمام "الراقي" منذ وصوله إلى دوري روشن للمحترفين في موسم 2022-2023، حيث خاض كريستيانو 4 مباريات ضده بقميص النصر تمكن خلالها من تحقيق 3 انتصارات، إضافة إلى تعادل وحيد، دون أن يتعرض لأي خسارة.

 

 

