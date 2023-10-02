تقرير: كولر يمنح الضوء الأخضر لإدارة الأهلي لضم أحمد فتوح نجم الزمالك (فيديو)
كشف الإعلامي الرياضي هاني حتحوت أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، منح إدارة النادي الضوء الأخضر والموافقة على التفاوض مع أحمد فتوح، نجم الزمالك.
وينتهي عقد أحمد فتوح، مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ولم يجدد اللاعب تعاقده مع النادي الأبيض حتى الآن.
وقال حتحوت، خلال برنامجه الرياضي، مساء الأحد: "عدم احتفال أحمد فتوح مع جماهيره عقب الفوز على أرتا سولار أثار التساؤلات، وكان الرد إنه كان في كامل التركيز قبل المباراة وكان عارف صعوبة موقف الفريق الأبيض، وهو ينتهي تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، وعبد الواحد السيد أعلن مؤخرا إنه قريبا سيسمع الجمهور أخبارا سارة بشأنه، وإلى أن يحدث ذلك يبق الوضع أكيد مقلقا بالنسبة للزملكاوية".
وأضاف: "بحسب معلومتنا كولر وضع اسم أحمد فتوح على رأس قائمة اللاعبين في مركز الظهير الأيسر الذين يمكن للأهلي أن يتعاقد معهم".
وتابع حتحوت: "الأهلي يترقب موقف اللاعب مع نادي الزمالك لأنه حتى الآن اللاعب متواجد في الزمالك والزمالك يفاتحه بين حين وآخر ويدخل معه في مفاوضات من أجل التجديد".
ولفت حتحوت إلى أن تعاقد فتوح مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وحال عدم تجديد فتوح تعاقده مع الزمالك ستكون صفقة سهلة بالنسبة للأهلي لأنها ستكون صفقة انتقال حر مع نهاية الموسم.
من جانبه، كشف الإعلامي سيف زاهر، تطورات جديدة بشأن تجديد أحمد فتوح.
وقال زاهر في تصريحات تليفزيونية: "فتوح لن يقع في الزمالك بسهولة، فهو لدية بعض الطلبات كي يجدد عقده مع النادي الأبيض".
وأضاف: "فتوح، طلب الحصول على ترضية هذا الموسم، بالإضافة إلى حصوله على 20مليون جنيه مكافأة توقيع، ويتقاضى 20 مليون في الموسم مثل أحمد مصطفى زيزو، زميله في الفريق".