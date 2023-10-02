تقرير: كولر يمنح الضوء الأخضر لإدارة الأهلي لضم أحمد فتوح نجم الزمالك (فيديو)

كشف الإعلامي الرياضي هاني حتحوت أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، منح إدارة النادي الضوء الأخضر والموافقة على التفاوض مع أحمد فتوح، نجم الزمالك.

وينتهي عقد أحمد فتوح، مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ولم يجدد اللاعب تعاقده مع النادي الأبيض حتى الآن.

وقال حتحوت، خلال برنامجه الرياضي، مساء الأحد: "عدم احتفال أحمد فتوح مع جماهيره عقب الفوز على أرتا سولار أثار التساؤلات، وكان الرد إنه كان في كامل التركيز قبل المباراة وكان عارف صعوبة موقف الفريق الأبيض، وهو ينتهي تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، وعبد الواحد السيد أعلن مؤخرا إنه قريبا سيسمع الجمهور أخبارا سارة بشأنه، وإلى أن يحدث ذلك يبق الوضع أكيد مقلقا بالنسبة للزملكاوية".