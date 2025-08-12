بنفيكا يقدم أعلى عرض في تاريخ النادي لضم الجزائري عمورة

كشفت صحيفة "أ بولا" البرتغالية (A BOLA) في نسختها لليوم الثلاثاء أن نادي بنفيكا قدم رسميا عرضا لنادي فولفسبورغ الألماني من أجل ضم النجم الدولي الجزائري محمد أمين عمورة قبل انقضاء آجال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وسطع نجم محمد أمين عمورة بشكل لافت في الدوري الألماني خلال الموسم الماضي وكان واحدا من أفضل لاعبي ناديه وهو ما دفع عدة أندية للاهتمام به ومتابعته فيما كان بنفيكا سباقا للتفاوض بشكل رسمي.

ونشرت صحيفة "أ بولا" في غلافها لنسخة الثلاثاء 12 أغسطس صورة لعمورة مع عنوان "عمورة مطلوب رسميا في لا نوز" وهو الملعب الخاص بنادي بنفيكا في العاصمة لشبونة.

أخبار ذات علاقة ليفربول يخطّط للتعاقد مع الجزائري أمين عمورة

ووفقا للمصادر ذاتها، وضع نادي بنفيكا على ذمة فولفسبورغ صفقة قيمتها 35 مليون يورو للفوز بتوقيع المهاجم البالغ من العمر 25 عاما.

وأضافت المصادر أن نادي بنفيكا كثف مفاوضاته من أجل التعاقد مع المهاجم الجزائري في صفقة قد تسجّل رقما قياسيا في تاريخ النادي، ذلك أن بنفيكا لم يسبق له أن سجل، وفق المصدر نفسه، لاعبا جديدا بمثل تلك القيمة.

وفي حال نجاح نادي بنفيكا في الحصول على الصفقة، سيصبح أمين عمورة ثاني أغلى لاعب جزائري بعد انتقال رياض محرز من ليستر سيتي إلى مانشستر سيتي (68 مليون أورو) إلى جانب انضمام إسلام سليماني من سبورتنغ لشبونة إلى ليستر سيتي (35 ملايين أورو).

ولم تستبعد الصحيفة البرتغالية أن يوافق نادي فولفسبورغ على التفريط في نجمه الأول بالنظر إلى المقابل الكبير للصفقة.

وشارك عمورة، الذي ينتهي عقده في 2029، في 31 مباراة في الدوري البرتغالي خلال الموسم الماضي وأحرز 10 أهداف كما صنع 10 أخرى.

وبدأ محمد أمين عمورة مسيرته الكروية في صفوف وفاق سطيف، قبل أن ينقل إلى لوغانو السويسري سنة 2021.

وفي 2022 انضم إلى نادي سانت جيلواز البلجيكي، قبل أن ينتقل إلى نادي فولفسبورغ الألماني ويخوض بداية من الموسم الماضي أول تجربة له في البوندسليغا.

أخبار ذات علاقة نجم جزائري يشعل منصات التواصل بهدف خرافي في الدوري الفرنسي (فيديو)

وبجانب تألقه مع فولفسبورغ، شهدت مسيرة عمورة الدولية أوجها في 2024 ـ 2025 إذ شارك مع المنتخب الجزائري في 10 مباريات خلال الموسم الماضي وأحرز 7 أهداف بجانب 5 تمريرات حاسمة في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2026.