كشفت تقارير إعلامية أن نادي الزمالك المصري، تلقى عرضًا لرحيل نجمه التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، إلى الدوري الإماراتي.

وقالت قناة "النهار" إن الزمالك تلقى عرضًا رسميًّا من أحد الأندية الإماراتية للحصول على خدمات سيف الدين الجزيري.

ولم تكشف القناة عن اسم النادي الراغب في التوقيع مع سيف الجزيري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت القناة في تقريرها إلى أن العرض الذي تلقاه الزمالك للحصول على خدمات الجزيري، قيمته ما بين 2 مليون و 2 مليون و500 ألف دولار.

واختتمت: "هناك انفتاح داخل الزمالك لمناقشة العرض ورحيل اللاعب، خاصةً أن عقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل، بالإضافة إلى أن اللاعب لم يحصل على مستحقاته منذ 6 أشهر، ويحق له فسخ عقده مع النادي الأبيض".

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، ضمن منافسات دور الـ 16 من مسابقة كأس مصر، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب السلام.

وأنهى الزمالك موسمه في الدوري المصري، بالحصول على المركز الثالث.