أسطورة الأهلي يتراجع عن تصريحاته ضد الزمالك

تراجع أحمد بلال أسطورة الأهلي السابق، عن تصريحاته ضد فريق الزمالك قبل مباراة السوبر الإفريقي ضد الأهلي.

بلال سخر من الزمالك، وقال إنه لو ظهر بمستواه الذي شاهدناه مؤخرًا، فإن مباراة السوبر الإفريقي "أعتقد أنها ستنتهي قبل بدايتها لصالح الأهلي، في ظل مستوى الفريق المتواضع للغاية".

وأضاف: "الزمالك بمستواه الحالي أعتقد أنه لن يسدد كرة حتى على العارضة، حال خوض الفريق نهائي السوبر الإفريقي بالتشكيلة التي شاهدناها في مباراتي الشرطة الكيني، من ثم الزمالك لن يكون محتاجًا إلى السفر للسعودية، حتى لا يخسر بنتيجة كبيرة، ونسبة فوز الأحمر من وجهة نظري ستكون 90%".

وقال بلال في تصريحات تلفزيونية: لم أقلل من شأن نادي الزمالك، الذي يمتلك تاريخاً كبيراً وجماهيرية كبيرة".

وأضاف: "أحترم وأقدر جماهير الزمالك، ولكن هناك سوء فهم في تصريحاتي".

وأوضح: "في بعض الأوقات تُخْتَصَر التصريحات، فتصل إلى الجمهور بشكل غير لائق، وأنا كنت أتحدث عن أداء الزمالك في آخر مباراتين فقط".

وواصل: "مدرب الزمالك لو نجح في تجهيز الصفقات بشكل جيد قبل السوبر الإفريقي سيكون هناك كلام آخر".

واختتم نجم الأهلي السابق تصريحاته باعتذاره الشديد لجمهور الزمالك في حال حدوث سوء فهم.

ويلتقي الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي يوم الجمعة المقبل على ملعب المملكة أرينا في المملكة العربية السعودية في مدينة الرياض.