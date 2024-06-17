السر وراء قيام لاعبي كرة القدم بعمل ثقوب في جواربهم
يتبنى العديد من أبرز لاعبي كرة القدم حول مثل جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد ومنتخب إنجلترا، وجاك غريليش، نجم مانشستر سيتي، اتجاهًا جديدًا يتمثل في اللعب بوجود ثقوب في جواربهم.
وفي الواقع، قد يمنحهم قطع الثقوب في جواربهم راحة لعضلات الساق وتحسين الدورة الدموية أثناء المباريات، وفقًا لما ذكره موقع "givemesport"، الذي ألقى الضوء على هذه الظاهرة.
وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهها أشخاص مثل البرتغالي جوزيه مورينيو والإعلامي الرياضي ريتشارد كيز، لا توجد، حاليًا، أي قاعدة تمنع لاعبي كرة القدم من اللعب بجوارب مثقوبة.
ويبدو أن عددًا متزايدًا من اللاعبين البارزين يتبعون النمط الجديد، فقد شُوهد لاعب خط وسط ريال مدريد وإنجلترا جود بيلينغهام وهو يلعب بجوارب ممزقة، خلال كأس العالم في قطر، وحاليًا في يورو 2024، وأثناء تمثيل ناديه السابق بروسيا دورتموند.
كما لعب النجم البرازيلي نيمار بجوارب مثقوبة، وكذلك فعل كايل ووكر لاعب مانشستر سيتي، ويختلف عدد الثقوب المقطوعة في الجوارب من لاعب إلى آخر، في حين يفضل البعض ثقبًا واحدًا أو ثقبين، لعب آخرون (مثل ووكر) بجوارب بها عدة ثقوب مقطوعة في الجزء الخلفي منها.
لماذا يقص اللاعبون ثقوبًا في جواربهم؟
ووفقًا لصحيفة "غول"، يقطع اللاعبون عادةً ثقوبًا في جواربهم لتقليل الضغط على عضلات الساق، والتي غالبًا ما تكون مقيدة بسبب ضيق الملابس.
ويشير التقرير إلى أن لاعبي كرة القدم الذين يعانون من تورم عضلات الساق يجدون أن الجوارب مقيدة بشكل خاص، مما يؤدي إلى مشكلة في تدفق الدم والدورة الدموية بشكل فعال، وكذلك التهوية. وبالتالي، يتجنب اللاعبون هذه المشكلة عن طريق قطع ثقوب في جواربهم.
قوانين كرة القدم
ولا يوجد شيء في قوانين اللعبة الصادرة عن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ينص على أنه يتعين على لاعبي كرة القدم ارتداء جوارب دون ثقوب، حيث تُدرج الجوارب ضمن المعدات الإلزامية الأساسية لكل لاعب، إلى جانب القميص والسراويل القصيرة، وواقيات الساق، والأحذية. وللحكم سلطة مطالبة لاعب بمغادرة منطقة اللعب لتصحيح معداته إذا كانت هناك أي مخالفات لهذا القانون.