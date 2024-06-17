السر وراء قيام لاعبي كرة القدم بعمل ثقوب في جواربهم

يتبنى العديد من أبرز لاعبي كرة القدم حول مثل جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد ومنتخب إنجلترا، وجاك غريليش، نجم مانشستر سيتي، اتجاهًا جديدًا يتمثل في اللعب بوجود ثقوب في جواربهم.

وفي الواقع، قد يمنحهم قطع الثقوب في جواربهم راحة لعضلات الساق وتحسين الدورة الدموية أثناء المباريات، وفقًا لما ذكره موقع "givemesport"، الذي ألقى الضوء على هذه الظاهرة.

وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهها أشخاص مثل البرتغالي جوزيه مورينيو والإعلامي الرياضي ريتشارد كيز، لا توجد، حاليًا، أي قاعدة تمنع لاعبي كرة القدم من اللعب بجوارب مثقوبة.

ويبدو أن عددًا متزايدًا من اللاعبين البارزين يتبعون النمط الجديد، فقد شُوهد لاعب خط وسط ريال مدريد وإنجلترا جود بيلينغهام وهو يلعب بجوارب ممزقة، خلال كأس العالم في قطر، وحاليًا في يورو 2024، وأثناء تمثيل ناديه السابق بروسيا دورتموند.