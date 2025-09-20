جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد نهاية الجولة الثالثة (صورة)

اختتمت منافسات الجولة الثالثة للدوري السعودي للمحترفين والتي شهدت تفوقاً واضحاً لفريقي النصر والاتحاد الذين عززا العلامة الكاملة.

وتغلب النصر على ضيفه الرياض بخمسة أهداف مقابل هدف واحد بعد مباراة مثيرة على ملعب "الأول بارك" بالعاصمة السعودية الرياض.

وعاد الاتحاد حامل اللقب بفوز ثمين على حساب مضيفه النجمة بهدف دون رد سجله الفرنسي نغولو كانتي ليحقق الانتصار الثالث على التوالي.

وفرض التعادل كلمته على مباراة الكلاسيكو التي جمعت بين الأهلي والهلال بثلاثة أهداف لكل منهما.

وتعادل الشباب مع مضيفه الفيحاء دون أهداف كما تعادل الحزم مع الفتح بنفس النتيجة.

وتغلب القادسية على الخليج بنتيجة 2-1 كما فاز الخلود على ضيفه ضمك بنفس النتيجة بينما حقق التعاون فوزاً عريضاً على الاتفاق بنتيجة 4-1 كما فاز نيوم على حساب الأخدود بهدف دون رد.

ولم تعرف 5 أندية طعم الفوز في مباريات الدوري السعودي بعد مرور 3 جولات وهي الحزم وضمك والفتح والنجمة والأخدود بينما لم تعرف 5 أندية أيضاً طعم الخسارة وهي النصر والاتحاد والقادسية والهلال والأهلي.