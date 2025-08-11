جرس إنذار.. راشفورد "يفجر" مخاوف جمهور برشلونة

كتب – نور الدين ميفراني

شارك الإنجليزي ماركوس راشفورد أساسيًّا برفقة برشلونة خلال مباراة كأس خوان غامبر، التي أقيمت مساء أمس الأحد، لكنه أثار مخاوف جماهير البلوغرانا.

وتوج فريق برشلونة بطلاً لكأس خوان غامبر، بعد فوزه على ضيفه كومو الإيطالي، بخمسة أهداف دون مقابل.

واستقبل ملعب "يوهان كرويف" مباراة برشلونة وكومو، ببطولة خوان غامبر، التي ينظمها البلوغرانا سنويًّا تكريمًا للسويسري خوان جامبر مؤسس النادي.

وافتتح برشلونة التسجيل مبكرًا بهدف من تسديدة لفيرمين لوبيز في الدقيقة الـ21 من اللقاء، قبل أن يضاعف النتيجة بهدف ثانٍ له ولفريقه في الدقيقة الـ35.

وبعد دقيقتين أحرز البرازيلي رافينيا الهدف الثالث لصالح برشلونة في الدقيقة الـ37، واختتم الفريق الكتالوني الشوط الأول بهدف رابع سجله لامين يامال بعد تمريرة من رافينيا في الدقيقة الـ42.

مع بداية الشوط الثاني، أحرز لامين يامال الهدف الثاني له والخامس لبرشلونة في الدقيقة الـ49 من اللقاء.

ولعب راشفورد في مركز رأس الحربة في ظل غياب البولندي روبرت ليفاندوفسكي "المصاب"، لكنه أضاع فرصًا سهلة ولم يكن في مستوى المهاجم الغائب.

وفجر النجم الإنجليزي المعار من مانشستر يونايتد، مخاوف جمهور برشلونة بعد الفرص السهلة التي يهدرها، والتي قد تجعل منه صفقة فاشلة في الموسم الحالي.

وجاءت مخاوف جمهور برشلونة من صفقة ماركوس راشفورد لعدة أسباب نرصدها في التقرير الآتي:

1-عدم تأقلمه مع الفريق

لم يظهر ماركوس راشفورد بمستوى مبشر لجماهير برشلونة في المباريات الودية، وظهر جليًّا عدم تأقلمه مع جو الفريق وخطة المدرب الألماني هانزي فليك وثقافة برشلونة.

2-الفرص السهلة التي يضيعها

خلال اللقاءات والدقائق التي شارك فيها سواء كجناح أو رأس حربة أضاع المهاجم الإنجليزي فرصًا سهلة للتسجيل، وتخشى الجماهير الكتالونية من تكرار الأمر ذاته خلال المباريات الرسمية وتضيع على برشلونة بضع نقاط مهمة في الوقت الذي أعد فيه غريمه التقليدي ريال مدريد فريقه بأتم الجاهزية والقوة الهجومية عازمًا على عدم إضاعة أي فرصة في الموسم الجديد لاستعادة الألقاب المحلية التي فقدها الموسم المنصرم.

3-لن يكون له دور كبير في الموسم

تعتبر جماهير برشلونة أن راشفورد جاء لتعزيز دكة بدلاء الفريق بلاعبين جيدين يعوضون خلال الموسم الأساسيين في حالات طارئة كالإصابة أو الإيقاف.

لكن المهاجم الإنجليزي سيجد صعوبة في اللعب رغم تعدد مراكزه في الهجوم بعد عودة المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من الإصابة، وعودة فيران توريس لقمة الجاهزية البدنية، حيث سيكون البديل الثالث أو الرابع في الهجوم.

4-الفشل خارج مانشستر يونايتد

لم ينجح راشفورد خارج أسوار مانشستر يونايتد، حيث قضى نصف الموسم الماضي معارًا لأستون فيلا ولم يقدم مستوى كبيرًا يدفع الفريق لشراء عقده.

كما أن سلوكه السيئ مع المدربين يخيف جماهير برشلونة وقد يضطر الفريق للتخلي عنه مبكرًا في يناير المقبل حال اعتراضه على عدم لعبه أو دقائقه القليلة أمام فليك.

ويفتتح برشلونة موسم 2025-2026 بمواجهة ريال مايوركا يوم السبت الموافق الـ16 من أغسطس الجاري، في أولى مبارياته ببطولة الدوري الإسباني.