حد أدنى جنوني.. الكشف عن رواتب مصارعي الـ WWE

كشفت تقارير إعلامية عن الحد الأدنى لراتب نجوم عالم مصارعة المحترفين "WWE" الذين يظهرون في الأحداث الرئيسية في عام 2024، وقد كان مبلغًا ماليًا ضخمًا.

وهناك الكثير من الوثائق حول أرباح الرياضيين من جميع الرياضات، ولكن لا يُعرف الكثير عن دخل نجوم عالم WWE، وكان الناس يتكهنون لسنوات بشأن راتب مصارع WWE دون أي دليل ملموس.

ومع ذلك، يمكن أن تنتهي هذه التكهنات أخيرًا؛ إذ ظهر الآن مقدار ما يكسبه هؤلاء النجوم كحد أدنى للأجور، إذا كان في القائمة الرئيسية للشركة، أي أحد عروض "Raw" أو "SmackDown".

ويكسب المصارع المتواجد في القائمة الرئيسية في WWE ما لا يقل عن 350 ألف دولار (275 ألف جنيه إسترليني) سنويًا، وفقًا لـ"دايف ميلتزر" من منصة "ريسلينغ أوبزيرفر"، ويكون هذا الراتب خاصاً بهؤلاء حديثي التخرج من عرض NXT واللاعبين الجدد.

بالطبع، تكسب الأسماء الأكبر في الشركة أكثر من ذلك بكثير، بالملايين على الأقل، ولكن نظرًا لأن الحد الأدنى هذا ينطبق على أي شخص في القائمة الرئيسة فهو رقم كبير للغاية.

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وحصل جون سينا، الذي يمكن القول إنه أعظم نجم في WWE، في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، على 8.5 مليون دولار، وفقًا لمجلة "فوربس"، في عام 2018، وكما هو الحال مع أي رياضة وأي صناعة، كلما زادت قيمتك، زاد راتبك.

ومع ذلك، أحدث هذا الحد الأدنى للراتب ضجة كبيرة على الإنترنت، حيث عبر الناس على وسائل التواصل الاجتماعي عن مشاعرهم، ويعتقد بعض المعجبين أن النجوم لا يحصلون على أجر كافٍ لعملهم، بينما يعتقد معجبون آخرون أن كل نجم يحصل على تعويض عادل من الشركة المسؤولة عن تنظيم العروض المختلفة.