بعد امتلاكه حصة.. مَن لويس بارافيتا "رجل" رونالدو في مجلس إدارة النصر؟

يستعد نادي النصر السعودي للإعلان رسميًا عن تشكيل مجلس إدارته الجديد في الأيام المقبلة، وسط تغييرات إدارية بارزة.

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وسيتولى عبد الله الماجد منصب الرئيس، واختار سلطان آل الشيخ نائبًا له، في خطوة تأتي مباشرة بعد إعلان النادي تجديد عقد نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن العقد الجديد لرونالدو تضمّن بندًا استثنائيًا منح اللاعب البرتغالي حصة ملكية في شركة النصر لكرة القدم، ما يعني حصوله على نفوذ مباشر في الهيكل الإداري للنادي، وتحديدًا في مجلس الإدارة.

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من المنتظر أن يضم التشكيل الجديد لمجلس الإدارة الأسماء الآتية، وفقًا لصحيفة "الرياضية":

عبد الله الماجد رئيسًا

سلطان آل الشيخ نائبًا للرئيس

حمود الرميان عضوًا

عبد العزيز العمران عضوًا

لويس بارافيتا عضوًا

عبد الإله العذل عضوًا

فهد السالم عضوًا

ومن المتوقع أن يتم حسم الأسماء رسميًا في الأيام القليلة المقبلة، في ظل الترتيبات الجارية داخل أروقة النادي استعدادًا للموسم الجديد.

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لويس بارافيتا.. رجل رونالدو في مجلس الإدارة

الاسم الأبرز في التشكيل الجديد هو لويس بارافيتا، الذي يدخل مجلس إدارة النصر لأول مرة، مستفيدًا من علاقته المباشرة بكريستيانو رونالدو، لكونه أحد أبرز شركائه في المجال التقني والاستثماري.

بارافيتا يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة FootLab، وهي شركة مملوكة لرونالدو وشركاء آخرين، وتعمل على تطوير تقنيات تحليل الأداء الرياضي عبر الذكاء الاصطناعي والبيانات.

كما يشغل بارافيتا أيضًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة تقنية متخصصة في التحول الرقمي والتكنولوجي.

ويمتلك بارافيتا خبرة طويلة في مجالات التسويق والإدارة والحلول الرقمية، ما يجعله من الشخصيات المؤثرة في ربط قطاع الرياضة بالتكنولوجيا الحديثة.