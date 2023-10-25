"فك له رباط الحذاء".. إشادات بمساعدة رونالدو لزميله أثناء الإصابة (فيديو)
تلقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، إشادات كبيرة بعدما انتشر مقطع فيديو له وهو يساعد زميله عبدالإله العمري أثناء الإصابة.
وانتشر مقطع فيديو لرونالدو وهو يفك رباط حذاء زميله عبدالإله العمري أثناء إصابة الأخير خلال مباراة النصر والدحيل، في دوري أبطال آسيا.
وحقق النصر الفوز على الدحيل ليواصل صدارة مجموعته في دوري أبطال آسيا بالعلامة الكاملة، بعد 3 جولات فقط.
وفاز النصر على بيرسبوليس واستقلول والدحيل، ليتصدر المجموعة بـ9 نقاط، ويقترب للغاية من التأهل للدور التالي.
وبعد نهاية المباراة، انتشر مقطع رونالدو وسط ترحيب بتواضعه، حيث غرد عبدالعزيز المريسل :" يا أخي اتعبتنا يا رجل، وش هذا الحب الكبير لفريقك العظيم #النصر يا #كريستيانو_رونالدو".
وعلق حساب بيان النصر: "لقطة لم ينتبه لها الكثير، شاهد المتواضع كريستيانو رونالدو يقوم بـفك ربطة حذاء العمري (أعزكم الله) ويجهز الحذاء له عندما كان مصابا".
ويعيش كريستيانو رونالدو فترة من التألق منذ انطلاق هذا الموسم مع نادي النصر ومنتخب البرتغال، بعدما قاد الأخير للتأهل لبطولة أوروبا 2024 في ألمانيا.
وكريستيانو رونالدو هو أكثر من سجل أهدافا في 2023، برصيد 43 هدفا، متفوقا على إيرلينغ هالاند وكيليان مبابي.
وتكفل رونالدو بهدفين في فوز النصر، أمس، على الدحيل 4/3.