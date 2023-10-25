"فك له رباط الحذاء".. إشادات بمساعدة رونالدو لزميله أثناء الإصابة (فيديو)

وعلق حساب بيان النصر: "لقطة لم ينتبه لها الكثير، شاهد المتواضع كريستيانو رونالدو يقوم بـفك ربطة حذاء العمري (أعزكم الله) ويجهز الحذاء له عندما كان مصابا".

ويعيش كريستيانو رونالدو فترة من التألق منذ انطلاق هذا الموسم مع نادي النصر ومنتخب البرتغال، بعدما قاد الأخير للتأهل لبطولة أوروبا 2024 في ألمانيا.

وكريستيانو رونالدو هو أكثر من سجل أهدافا في 2023، برصيد 43 هدفا، متفوقا على إيرلينغ هالاند وكيليان مبابي.

وتكفل رونالدو بهدفين في فوز النصر، أمس، على الدحيل 4/3.