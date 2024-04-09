خياران لإنهاء أزمة حراسة المرمى في الزمالك
وضع أحمد حسام ميدو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حلا لأزمة حراسة المرمى التي يمر بها فريق الكرة الأول بالنادي هذا الموسم.
ويعاني الزمالك هذا الموسم من تراجع كبير في مستوى حارسيه محمد عواد ومحمد صبحي.
وتسبب عواد، الذي حرس مرمى الزمالك أمام مودرن فيوتشر في ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية، بشكل مباشر في هدفين سكنا شباك الفريق.
وقال ميدو عبر منصة إكس عن الحل الأول لإنهاء الأزمة: "عواد يحتاج أن يشعر بأنه "رقم 1 ومستقبله في أمان، هذا جزء من شخصيته، ولو جدد سيتحول لحارس آخر".
وتابع طارحا حلا ثانيا: "لو قرر الزمالك عدم تجديد عقد عواد، أنصح المدرب البرتغالي جوزيه غوميز بإشراك حارس صغير السن، لأن استمرار الموقف كما هو عليه سيكلف الزمالك خسارة أسهل بطولة قارية يمكن أن يفوز بها".
وتطرق ميدو إلى مستوى محمد شحاته لاعب الفريق الذي تم التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية: "محمد شحاتة مكسب الزمالك الحقيقي، وسيكون أحد أفضل لاعبي وسط الملعب في مصر خلال السنوات المقبلة، لأنه يملك شخصية الأندية الكبيرة ويتصرف بشكل سليم في الكرة".
يذكر أن عقد الثنائي عواد وصبحي سينتهي مع الزمالك نهاية الموسم الجاري.
ووفقا لتقارير مصرية، فإن الزمالك دخل في مفاوضات مع أكثر من حارس مرمى للتعاقد معه خلال الفترة الانتقالية الصيفية القادمة.
وارتبط اسم الزمالك بالتعاقد مع محمد بسام حارس مرمى سيراميكا كليو باترا.