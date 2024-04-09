خياران لإنهاء أزمة حراسة المرمى في الزمالك

وضع أحمد حسام ميدو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حلا لأزمة حراسة المرمى التي يمر بها فريق الكرة الأول بالنادي هذا الموسم.

ويعاني الزمالك هذا الموسم من تراجع كبير في مستوى حارسيه محمد عواد ومحمد صبحي.

وتسبب عواد، الذي حرس مرمى الزمالك أمام مودرن فيوتشر في ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية، بشكل مباشر في هدفين سكنا شباك الفريق.