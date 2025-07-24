لياو يصدم النصر والهلال

رفض أحد نجوم نادي إيه سي ميلان الإيطالي عرضًا ضخمًا من الدوري السعودي للمحترفين للتوقيع معه في الموسم الجديد.

وأفاد موقع "Sport Bild" أن البرتغالي رافائيل لياو، جناح إيه سي ميلان الإيطالي، قد تلقى عرضًا كبيرًا من السعودية للانضمام إليه في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

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وذكر الموقع أن الجناح البرتغالي رفض العرض السعودي الكبير رغبةً منه في الاستمرار باللعب في أعلى مستوى في الدوري الأوروبي، مشيرًا إلى أنه يتقاضى راتبًا أساسيًا إجماليًا قدره 15 مليون يورو سنويًا.

وأبدى رافائيل لياو في تصريحات أدلى بها مؤخرًا استعداده للانضمام إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني هذا الصيف.

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وارتبط اسم لياو، الذي تبلغ قيمته السوقية نحو 70 مليون يورو، سابقًا بأندية سعودية كبيرة، وخاصة نادي النصر الذي كان يأمل في ضمه؛ تحسبًا لرحيل نجمه السنغالي ساديو ماني.

وسبق أن أبدى نادي الهلال اهتمامه بالنجم البرتغالي، كما ارتبط اسمه بالعديد من الأندية الإنجليزية، مثل مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، وأيضًا برشلونة الإسباني.

رافائيل لياو، البالغ من العمر 26 عامًا، انضم إلى صفوف إيه سي ميلان في يناير 2019 قادمًا من ليل الفرنسي، وشارك منذ انضمامه للفريق في 260 مباراة سجل خلالها 70 هدفًا وساهم في صناعة 62 هدفًا آخر.