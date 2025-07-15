شقراء وضعته في قلب العاصفة.. من هي عارضة الأزياء التي فضحت لامين يامال؟ (صور)

وضعت عارضة الأزياء الإسبانية كلوديا كالفو، الإسباني لامين يامال، نجم برشلونة، في موقف حرج، ليتحول يوم الاحتفال بعيد ميلاده الـ18 إلى أزمة كبيرة تلاحق النجم الشاب وقد تزج به إلى ساحات القضاء.

العارضة الإسبانية الشقراء أثارت جدلا واسعا بعد أن كشفت عن تلقيها دعوة لحضور حفل عيد ميلاد يامال، الذي أقيم يوم السبت الماضي بعيدا عن أعين وسائل الإعلام لكنها قررت عدم الحضور بسبب الشروط التي فرضت على المدعوات.

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وتحدثت كلوديا كالفو، الحائزة على لقب "ملكة جمال المراهقات" في إسبانيا عام 2021، في إحدى البرامج التلفزيونية عن تلقيها عرضاً مالياً كبيراً لحضور الحفل ضمن ضوابط خاصة، مثل اشتراط اللون الأشقر ومواصفات جسدية محدّدة للمشاركات، دون إفصاح واضح عن طبيعة الأدوار المطلوبة منهن.

هذه التصريحات سرعان ما تحولت إلى أزمة وإلقاء اتهامات حول نوايا منظمي الحفل، ولامس الأمر سمعة يامال نفسه مع تسليط الإعلام الضوء على القضية.

لكن كالفو سارعت لاحقاً إلى التراجع عن تصريحاتها، موجهة عبر حسابها الرسمي رسالة أكدت فيها أنها نقلت فقط ما سمعته ولم تتهم أي شخص أو تذكر أسماء بعينها، واعتذرت إذا تسببت أقوالها بأي التباس أو سوء فهم للرأي العام.

ولم تقف الأزمة عند هذا الحد، فقد أظهرت صور متداولة من الحفل وجود مؤدين قصيري القامة ضمن فقرات الترفيه، الأمر الذي أثار غضب جمعيات الدفاع عن حقوق الأشخاص المصابين بخلل التنسج العظمي، واعتبرت ذلك إهانة ومخالفة لقوانين مكافحة التمييز في إسبانيا.

وأعربت الجمعية عن نيتها اتخاذ إجراءات قانونية ضد القائمين على الحفل، بينما أوضح أحد المؤدين المشاركين أنهم لم يواجهوا أي إساءة وأنهم أدوا عملهم باحترافية، مشيراً إلى أن الجدل ارتبط فقط باسم يامال وشهرته.

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من هي كلوديا كالفو؟

وكلوديا كالفو هي عارضة أزياء إسبانية وملكة جمال سابقة حازت على شهرة عامة بعد فوزها بلقب ملكة جمال المراهقات في إسبانيا لعام 2021 وملكة جمال المراهقات في أوروبا لعام 2022. كما تُعرف كالفو بنشاطها في تسليط الضوء على الجوانب السلبية والخفية لمسابقات الجمال.

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وكلوديا تمتلك أكثر من 42.1 ألف متابع على إنستغرام، ووفقًا لسيرتها الذاتية على المنصة، فقد وُلدت كالفو في إسبانيا، وتُوِّجت بلقب ملكة جمال المراهقات في إسبانيا عام 2021، وملكة جمال المراهقات في أوروبا عام 2022.