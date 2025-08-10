الموعد والقنوات الناقلة ومعلق مباراة ليفربول وكريستال بالاس

يستعد فريق ليفربول لخوض مباراة كأس الدرع الخيرية ضد نظيره كريستال بالاس، مساء اليوم الأحد، والتي تأتي قبل أيام من انطلاق الموسم الجديد من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف ملعب "ويمبلي" مباراة كأس الدرع الخيرية بين ليفربول، بصفته بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وكريستال بالاس، بطل كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتقام مباراة الدرع الخيرية سنويًّا، مع انطلاق الموسم الكروي، بين بطلي الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس إنجلترا في الموسم الفائت، حيث انطلقت نسختها الأولى عام 1908.

وتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي، الموسم الماضي 2024/25، في بداية عهد المدرب آرني سلوت.

في حين أن كريستال بالاس حقق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي بعدما فاز في نهائي البطولة على مانشستر سيتي، بهدف دون رد.

ويسعى "الريدز" إلى تحقيق كأس الدرع الخيرية اليوم من أجل الحصول على دفعة قوية قبل بداية حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي، حيث سيخوض المباراة الافتتاحية يوم الجمعة المقبل ضد بورنموث.

وحقق ليفربول 4 انتصارات وخسر إحدى مبارياته التحضيرية للموسم الجديد، وكان آخرها ضد نادي أتلتيك بلباو على ملعب آنفيلد، يوم الاثنين الماضي.

ومن المنتظر انطلاق المباراة في تمام الساعة الـ5 عصرًا بتوقيت القاهرة والسعودية، وتُذاع عبر قناة beIN SPORTS 1، ويعلق عليها عصام الشوالي.