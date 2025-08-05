نيمار يحتفل على طريقة نجم الهلال السعودي (فيديو)

احتفل البرازيلي نيمار داسيلفا، نجم سانتوس، بقيادة فريقه للفوز على منافسه يوفنتود، حيث سجل ثنائية في المواجهة التي جمعت بينهما، فجر الثلاثاء، بطريقة مواطنه نجم الهلال السعودي، ماركوس ليوناردو، ذاتها.

وسجل نيمار هدفين في مباراة فاز فيها سانتوس على يوفنتود 3-1 في الجولة الـ 18 من الدوري البرازيلي.

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وحصل نيمار بحسب منصة "سوفا سكور"، المتخصصة في الإحصائيات، على أعلى درجة في المباراة بـ (8.7 من 10)، وقدم اللاعب البرازيلي أفضل أداء له منذ فترة طويلة.

وهذه هي أقرب مرة يسجل فيها نيمار هدفين منذ الفوز 5-1 على بوليفيا في تصفيات كأس العالم 2026، وذلك في سبتمبر 2023.

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وبهذا الفوز صعد سانتوس إلى المركز الـ 15 برصيد 18 نقطة، وهرب من منطقة الخطر التي أحاطت بالفريق منذ فترة.

وعقب تسجيله الثنائية والفوز ظهر نيمار وهو يركض ناحية الراية الخاصة بالملعب وقام بحملها ورفعها عاليًا، وهي الاحتفالية ذاتها التي قام بها ماركوس ليوناردو خلال مواجهة سابقة مع الهلال وتسجيله هدفًا في بطولة كأس العالم للأندية.

ويرتبط نيمار بعلاقة صداقة مميزة مع ماركوس ليوناردو، حيث ظهر نجم الهلال وهو يساند نجم سانتوس في مباراة سابقة بالدوري البرازيلي خلال إجازته.

وانضم نيمار إلى صفوف الهلال في أغسطس 2023 قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة لموسمين قُدّرت بنحو 100 مليون يورو.

لكن نيمار قضى فترة محبطة للغاية برفقة الهلال، فقد اكتفى بخوض 7 مباريات فقط برفقة "الزعيم"، حيث سجل هدفًا واحدًا وصنع 3 أهداف بعدما تعرَّض لإصابة قوية بالرباط الصليبي في ركبته اليسرى خلال مباراة منتخب بلاده أمام أوروغواي في تصفيات كأس العالم في أكتوبر 2023، ليقرر في النهاية اللاعب الرحيل عن صفوف "الزعيم" في يناير 2025.