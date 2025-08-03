مفاجأة مدوية.. وسام أبو علي يقترب من ناد جديد بعد أيام من مغادرة الأهلي

يواجه الفلسطيني وسام أبو علي، نجم الأهلي المصري السابق والمنتقل حديثًا لصفوف كولومبوس كرو الأمريكي، أزمة غريبة قد تبعده عن فريقه قبل أن يلعب.

وضغط وسام أبو علي على إدارة الأهلي المصري الفترة الماضية ورفض الالتحاق بمعسكر الإعداد في تونس لإجبار النادي الأحمر على بيع عقده، وهو ما حدث في النهاية، حيث أعلن كولومبوس كرو ضم الدولي الفلسطيني بعقد يمتد حتى 2027 مع خيار التجديد لموسم إضافي.

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وكشفت تقارير أن "الاتفاق تم مقابل 7.5 مليون دولار بالإضافة إلى مليون دولار كحوافز و10% من إعادة البيع".

وكشف موقع tipsbladet الدنماركي أن راتب وسام أبو علي سيتراوح بين 11.8 مليون دولار لـ 13.3 مليون دولار خلال 3 مواسم ونصف الموسم مع كولومبوس كرو الأمريكي.

ولكن فجأة ودون مقدمات لم يظهر اللاعب مع ناديه في مباريات الدوري الأمريكي، حيث كشف موقع Kuzey Ekspres التركي، اقتراب نادي طرابزون سبور من التعاقد مع وسام أبو علي خلال نافذة الانتقالات الصيفية الجارية، على سبيل الإعارة، بسبب تعثر قيد اللاعب في قائمة كولومبوس كرو.

وأشارت التقارير إلى أن النادي الأمريكي يواجه صعوبة في تسجيل وسام ضمن قائمته، بسبب قيود سقف الرواتب المفروضة في الدوري الأمريكي لكرة القدم، وتشترط القواعد الحالية رحيل أحد اللاعبين لإفساح المجال أمام قيد الصفقة الجديدة.

من جانبه، ذكر الإعلامي الفلسطيني كامل غريب في منشور عبر حسابه على "فيسبوك"، بأنه "في ظل الإعلان عن نية نادي كولومبوس كرو الأمريكي عرض وسام أبو علي للإعاره بسبب عدم القدرة على قيده نظرًا لقواعد اللعب النظيف، جرت أحاديث شفهية أولية فقط لضم اللاعب من قبل ناديي طرابزون سبور التركي وبيراميدز المصري بشكل مبدئي".

وأضاف: "قيمة وسام أبو علي الفنية ستراكم العروض عليه لاستعارته من أندية كبيرة أوروبية أيضًا في حال لم يحل نادي كولومبوس أزمته".

يذكر أن صاحب الـ 26 عامًا خاض مع الأهلي 60 مباراة سجل 38 هدفًا وصنع 10 وتوج بلقب هداف الدوري المصري 2023-24.