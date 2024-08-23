وجه الألماني إلكاي غوندوغان، نجم رسالة وداع لجماهير فريقه برشلونة الإسباني معلنًا رحيله بعد ارتباط استمر موسمًا واحدًا فقط والعودة إلى فريقه السابق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال غوندوغان عبر حسابه الرسمي بموقع إكس: "بعد عام واحد فقط، حان الوقت لنقول وداعًا.. جئت إلى هنا لمواجهة تحدٍ جديد ومثير، وكنت مستعدًا له".

وأضاف:" بذلت كل ما في وسعي للقتال من أجل الفريق والنادي بأفضل طريقة ممكنة في موسم صعب، وكنت أتطلع لمساعدة زملائي في الفريق في الموسم الجديد".

وتابع:" الآن، أغادر في وضع صعب، ولكن إذا كان رحيلي يمكن أن يساعد النادي ماليًّا، فهذا يجعلني أقل حزنًا".

وواصل:" كانت مدة مليئة بالتجارب الرائعة والتقلبات، لطالما أردت اللعب في برشلونة، وأنا ممتن جدًّا لهذه الذكرى والتجربة التي ستظل في ذاكرتي طوال حياتي".

وأتم قائلًا:" أتمنى لكم التوفيق كله في الموسم المقبل وفي المستقبل.. الجماهير تستحق أن تعود بهذا النادي الكبير إلى قمة العالم".

وأعلن غوندوغان العودة إلى صفوف فريقه السابق مانشستر سيتي الإنجليزي بعد موافقة مدربه بيب غوارديولا على الصفقة رسميًّا.

ونشر اللاعب الألماني مقطع فيديو بعنوان: "أنا عائد" مرتديًا قميص مانشستر سيتي.

ووقع اللاعب الألماني عقدًا لموسم واحد مع مانشستر سيتي بعد نهاية علاقته مع برشلونة.