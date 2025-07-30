ظهور صادم جدًا.. ماذا قدم جواو فيليكس في أول مباراة مع النصر؟

حقق النصر السعودي فوزًا جديدًا في معسكره الإعدادي بالنمسا، بتغلبه على تولوز الفرنسي بنتيجة 2-1، في مباراة ودية شهدت الظهور الأول للوافد البرتغالي الجديد جواو فيليكس بقميص العالمي.

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البرتغالي جواو فيليكس شارك للمرة الأولى مع النصر ولعب 59 دقيقة، لم يمرر خلالها سوى 14 تمريرة صحيحة بدقة بلغت 78% من أصل 18 تمريرة حاول إرسالها.

ولم يسهم جواو فيليكس بأي هدف من أهداف النصر، إذ سجل كريستيانو رونالدو هدف التعادل، قبل أن يسجل محمد مران الهدف الثاني برأسية مميزة.

وكاد جواو فيليكس أن يسجّل هدفًا في منتصف الشوط الأول، لولا تدخل غير متوقّع من رونالدو في اللعبة نفسها، مما حال دون ترجمتها إلى هدف محقّق.

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أرقام باهتة لـ جواو فيليكس في ظهوره الأول مع النصر

على مستوى التسديدات، لم يسدد فيليكس أي كرة على المرمى، وكانت تسديدته الوحيدة في المباراة خارج إطار المرمى.

البرتغالي لم ينجح في أي مراوغة خلال اللقاء، كما فشل في جميع تمريراته الطويلة (4 تمريرات بدقة 0%)، ولم يحاول إرسال أي عرضية طوال مشاركته.

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خسر فيليكس الكرة في 6 مناسبات، ليظهر بشكل باهت في ظهوره الأول مع النصر، وسط توقعات بظهور أفضل في المباريات القادمة مع زيادة الانسجام والتأقلم.

رغم أن فيليكس لم يقدّم الأداء المنتظر في أول اختبار له مع النصر، فإن الجهاز الفني والجماهير يترقبان تحسّنه خلال المباريات المقبلة، خاصة مع انسجامه مع زملائه ووضوح دوره داخل الملعب.