في غرفة الملابس.. محمد الشناوي ينفعل على لاعبي الأهلي

دخل محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي المصري، في حالة غضب شديدة على لاعبي الفريق الأحمر، إثر تعادلهم مع إنبي، في المواجهة التي جمعت بينهما، مساء أمس الأحد، ضمن لقاءات الدوري المحلي.

وكان الأهلي واصل مسلسل نزيف النقاط في مسابقة الدوري المصري، بالتعادل مع نظيره إنبي، بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي أقيم مساء أمس، على أرضية استاد المقاولون العرب.

ورفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط، في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري.

وفي المقابل وصل فريق إنبي للنقطة التاسعة، ليرتقي إلى المركز السابع في جدول الترتيب.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن "محمد الشناوي، قائد الفريق، انفعل على اللاعبين في غرفة تغيير الملابس عقب التعادل مع إنبي في الدوري".

وأضاف: "الشناوي انفعل على اللاعبين، وطالبهم بعدم تكرار ما حدث أمام إنبي في المباريات، قائلا (لازم تفوقوا شوية ما يحدث غير مقبول على الإطلاق)".

وتابع المصدر: "لاعبو الفريق التزموا الصمت ولم يتحدثوا مع الشناوي في أي شيء عقب حديثه الانفعالي".

وبنتيجة الأمس تستمر عقدة إنبي على الأهلي في بطولة الدوري المصري، حيث يعود آخر فوز حققه الفريق الأحمر ليوم 23 مايو 2023، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الـ29 للدوري 2022-23، وقتها انتصر الفريق الأحمر بنتيجة 2-0.