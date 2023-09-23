ترتيب الدوري الإيطالي.. ميلان يقتنص فوزا ثمينًا من فيرونا
عاد ميلان إلى طريق الانتصارات عندما سجل رافائيل لياو هدف الفوز في الانتصار 1-صفر على ضيفه هيلاس فيرونا في مباراة بالدوري الإيطالي لكرة القدم، اليوم السبت، والتي تأجلت لمدة 25 دقيقة بسبب هبوب عاصفة.
ويتساوى ميلان، الذي خسر 5-1 أمام إنتر الأسبوع الماضي وتعادل بدون أهداف في المباراة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا أمام نيوكاسل يونايتد، مع إنتر متصدر الدوري برصيد 12 نقطة، لكن منافسه في المدينة سيواجه إمبولي، غدا الأحد.
ومنح لياو التقدم لميلان في الدقيقة الثامنة عندما انتزع أوليفييه جيرو الكرة من فيرونا بالقرب من خط المنتصف ومرر للجناح الذي انطلق بسرعة بين اثنين من المدافعين قبل أن يطلق تسديدته في المرمى.
وسنحت لأصحاب الأرض فرص لمضاعفة النتيجة، لكنهم لم يتمكنوا من التسجيل من الفرص التي أتيحت لهم، وعلى الجانب الآخر، نادرا ما تعرض ميلان لتهديد من فيرونا الذي ظل في المركز التاسع بفارق خمس نقاط خلف فريق ستيفانو بيولي.