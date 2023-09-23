ترتيب الدوري الإيطالي.. ميلان يقتنص فوزا ثمينًا من فيرونا

عاد ميلان إلى طريق الانتصارات عندما سجل رافائيل لياو هدف الفوز في الانتصار 1-صفر على ضيفه هيلاس فيرونا في مباراة بالدوري الإيطالي لكرة القدم، اليوم السبت، والتي تأجلت لمدة 25 دقيقة بسبب هبوب عاصفة.

ويتساوى ميلان، الذي خسر 5-1 أمام إنتر الأسبوع الماضي وتعادل بدون أهداف في المباراة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا أمام نيوكاسل يونايتد، مع إنتر متصدر الدوري برصيد 12 نقطة، لكن منافسه في المدينة سيواجه إمبولي، غدا الأحد.