منافس مرعب لنادي الهلال الموسم القادم (فيديو)

وقال الفراج، إن القادسية سوف يكون منافسا لنظام نادي الهلال الإداري الناجح في ملف كرة القدم.

والقادسية مملوك لشركة أرامكو السعودية العملاقة؛ ما يمكنه من ضخ استثمارات لا تقل عن الأندية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي: الهلال، والنصر، والاتحاد، والأهلي.