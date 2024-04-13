منافس مرعب لنادي الهلال الموسم القادم (فيديو)
قال الإعلامي السعودي وليد الفراج، إن نادي القادسية المملوك لشركة أرامكو سوف يكون منافسا قويا لنادي الهلال بدءا من الموسم القادم.
ويتصدر القادسية ترتيب دوري يلو السعودي؛ إذ يعمل بقوة على العودة مجددا إلى دوري روشن.
وحسب الفراج، فإن الموسم القادم سوف يشهد مفاجآت عديدة فيما يخص القادسية؛ إذ لم يستبعد انتقال سالم الدوسري إلى الفريق القدساوي.
وربطت تقارير عديدة بين القادسية والنجم البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي؛ إذ من المتوقع أن ينتقل اللاعب إلى الدوري السعودي الموسم القادم.
وقال الفراج، إن القادسية سوف يكون منافسا لنظام نادي الهلال الإداري الناجح في ملف كرة القدم.
والقادسية مملوك لشركة أرامكو السعودية العملاقة؛ ما يمكنه من ضخ استثمارات لا تقل عن الأندية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي: الهلال، والنصر، والاتحاد، والأهلي.