أشعل الإعلامي الرياضي أحمد شوبير حماس جماهير الأهلي المصري بحديثه عن اقتراب صفقة قوية جديدة من الانضمام للفريق خلال الأيام المقبلة.

وكان الأهلي قد تعاقد مع صفقتين في موسم الانتقالات الصيفية الجارية، وهم: المدافع يوسف أيمن قادمًا من فريق الدحيل القطري، والثاني المغربي يحيى عطية الله، قادما من سوتشي الروسي.

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وقال شوبير عبر حسابه الموثق على "فيسبوك": "الثالثة تمام، وتظل صفقة محلية خلال أيام"، في إشارة لتعاقد الأهلي مع صفقة ثالثة.

وهناك أسماء لاعبين ارتبطت بالنادي الأهلي خلال الأيام الماضية، وهم الدولي المغربي أشرف داري، نجم بريست الفرنسي، وأيضًا الدولي التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب نادي فرينتسفاروتشي المجري.

وكان آخر تطورات صفقة انتقال بن رمضان إلى الأهلي شهدت حدوث أزمة بسبب خلافات مالية بين الناديين.

أما داري، فيسعى الأهلي لضمه من أجل تعويض رحيل محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الأحمر، المرتقب صوب نيس الفرنسي.

وذكرت تقارير أخيرة أن صفقة أشرف داري هي الأقرب لإبرامها من قبل النادي الأهلي خلال الأيام المقبلة.

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اللاعب المغربي صاحب الـ25 عاما بدأ مسيرته في الوداد المغربي، وانتقل منه إلى بريست الفرنسي في صيف عام 2022.

وأعير قلب الدفاع المغربي إلى شارلروا البلجيكي ستة أشهر، خلال الموسم الماضي.

وكان الأهلي قد فاز ببطولة الدوري المصري بالموسم المنقضي محققا اللقب للمرة الثانية على التوالي، والـ44 في تاريخه.