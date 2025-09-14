الأهلي يحتاجك.. أسطورة الأهلي يوجه رسالة مؤثرة لمحمود الخطيب (فيديو)

وجه مصطفى عبده، نجم الأهلي المصري الأسبق، رسالة مؤثرة إلى محمود الخطيب، رئيس النادي الأحمر، والذي صدم الجميع بقراره بالابتعاد عن المشهد الرياضي وعدم دخول الانتخابات المقبلة للنادي، بداعي تأثر حالته الصحية.

ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة، لمناقشة تعديل بعض أحكام لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، بالإضافة أيضًا إلى إمكانية تحديد موعد الانتخابات القادمة، بعد إعلان الخطيب عدم الترشح لفترة جديدة.

وقال مصطفى عبده في تصريحات تلفزيونية: "الضغط على الخطيب كان كبيرا الفترة الماضية، وسأقابله يوم الجمعة في الجمعية العمومية وأقول له الأهلي يحتاجك حاليا، والإنجازات والنتائج التي قدمها على مستوى الإنشاءات والمستوى المالي والفريق تحرج أي رئيس ناد يأتي بعده، ولذلك يجب أن يحضر الكادر الذي يقود النادي الفترة المقبلة".

وأضاف: "رسالتي لأعضاء النادي، يجب على كل الأعضاء الحضور يوم الجمعة، لأننا نضع دستور النادي الذي سنسير عليه في السنين القادمة، ورجائي من حضراتكم أن نكون جميعًا موجودين، وأنا شخصيًا سأكون موجودًا لإثناء الخطيب عن قراره".

وتابع: "أتمنى الشفاء للخطيب، والخبر نزل عليّ كالصاعقة لكن أنا عارف الخطيب لو ابتعد عن النادي الأهلي سيتعب أكثر، وأي أحد من أبناء النادي كمنظومة سيتمكن من إدارته، ولديّ إحساس أن الخطيب سيحضر الجمعية العمومية وسيحاول الجميع إثناءه عن قراره".

وشدد مصطفى عبده على عدم تفكيره في الدخول لمعترك الانتخابات، مشددًا: "بالنسبة لي لا أميل للإدارة نهائيًّا، أنا أخدم النادي الأهلي بعيني وأنا خارج النادي، وما يطلبه الأهلي مني، على رأسي من فوق".