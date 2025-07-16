الملف الأصعب.. حسام عبد المجيد يزف بشرى سارة لنادي الزمالك

كشفت تقارير إعلامية عن آخر تطورات ملف سعي نادي الزمالك لتجديد عقد حسام عبد المجيد، مدافع الفريق الأبيض، الذي كان يواجه أزمة الفترة الماضية لرغبة اللاعب في الرحيل للاحتراف، وهو ما يرفضه النادي الأبيض خوفًا من انتقال اللاعب للغريم التقليدي، الأهلي.

وذكرت تقارير أخيرة أن حسام عبد المجيد يملك العديد من العروض في روسيا وبلجيكا في الوقت الحالي، ويضغط بشدة من أجل خطوة الرحيل، في الوقت الذي يسعى خلاله جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، لخطوة إقناع اللاعب بالاستمرار في الموسم الجديد لصعوبة تعويضه.

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وكان اسم مدافع الزمالك ارتبط بالانتقال إلى الأهلي في وقت سابق.

ووفقًا لِما ذكره تقرير لقناة "أون تايم سبورتس"، فإن "هناك انفراجة كبيرة جدًّا بين حسام عبد المجيد وإدارة الزمالك وبدؤوا في التوصل لاتفاق مبدئي معه لتمديد عقده".

وأضاف التقرير: "كلمة السر في وضع شروط خاصة بالعقد، والزمالك سيضع شروطًا وامتيازات مالية أخرى في عقد اللاعب سواء في نسبة المشاركة أو تحقيق الانتصارات أو البطولات أو الفوز بجائزة رجل المباراة سيكون هناك امتيازات كثيرة لتمديد عقد حسام عبد المجيد، وهذا سيجعل اللاعب يصل لرقم كبير مع ناديه ويمكن أكبر مما كان يريده".

وشدد: "لذلك الزمالك في طريقه لتمديد عقد اللاعب لمدة 4 سنوات بخلاف الموسم المتبقي في عقده حاليًّا واستكمال مشواره مع الفريق، وهي الطريقة ذاتها التي أقنع بها جون إدوارد، عبد الله السعيد عندما جدد له موسمين مقابل 35 مليون جنيه بعدما كان يريد 70 مليون جنيه مصري".

وينتهي تعاقد حسام عبد المجيد مع نادي الزمالك في صيف 2027.

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يُذكر أن حسام عبد المجيد، البالغ من العمر 24 عامًا، من ناشئين نادي الزمالك، وقد صعد إلى الفريق الأول في عام 2019.

وتوج صاحب الـ23 عاما بـ 5 ألقاب مع الزمالك بواقع بطولتين للدوري المصري وبطولة لكأس مصر، وأخرى للسوبر الأفريقي بالإضافة إلى الكونفدرالية الأفريقية.