رسالة مؤثرة من زوجة هوجان بعد وفاته (صورة)

كتب: نور الدين ميفراني

تحدثت سكاي هوجان زوجة أسطورة المصارعة هالك هوجان عن وفاته المفاجئة وعن مشاكله الصحية وعن شعورها بعد فقدانه.

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وكان هالك هوجان قد توفي إثر أزمة قلبية مفاجئة عن عمر ناهز 71 سنة وخلفت وفاته صدمة في عالم المصارعة المحترفة وأشاد بمسيرته عدة شخصيات وأبطال أبرزهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وابنه ونائبه.

وكتبت سكاي هوجان على "إنستغرام": "لم أكن مستعدة لهذا الأمر، كان يعاني من مشاكل صحية، لكنني كنتُ مؤمنة تمامًا بأننا سنتغلب عليها. كان لديّ إيمان راسخ بقوته. كنتُ مؤمنة بأننا ما زلنا نملك الوقت".

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"هذه الخسارة مفاجئة ويستحيل تقبّلها. بالنسبة للعالم، كان أسطورة لكن بالنسبة لي، كان تيري. الرجل الذي أحببته. شريكي. قلبي".

وأضافت زوجة أسطورة المصارعة المحترفة "أحبّ هالك معجبيه كثيرًا، ورغم تزايد معاناته الجسدية، بذل قصارى جهده ليكون حاضرًا، يوقع التذكارات، ويلتقط الصور، ويتواصل مع من دعموه خلال هذه المحنة. كنتم تعنون له كل شيء".

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وكان هالك هوجان قد أجرى عملية جراحية في الرقبة وعانى من مشاكل صحية أثرت على حركة رجليه لفترة.

من جهة أخرى تحدثت بروك هوجان (37 سنة) ابنة المصارع الشهير عن والدها وأكدت أنها سعيدة لكونها وجدت الفرصة للحديث معه وأخبرته أنها تحبه وذلك قبل سنتين من وفاته.

وتدهورت علاقة هالك هوجان وابنته بروك بعد زواجه من سكاي وحاول زوجها إصلاح العلاقة دون جدوى.