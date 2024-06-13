نجم ريال مدريد يصدم باريس سان جيرمان

ويبحث سان جيرمان عن استقدام نجم كبير في خط الهجوم، بعد رحيل مبابي، وارتبط النادي الباريسي بضم أكثر من لاعب، وعلى رأسهم فينيسيوس.

وكشفت إذاعة "راديو مونت كارلو"، أن باريس سان جيرمان يتابع بالفعل فينيسيوس جونيور ولديه اهتمام بضمه.

ولكن فيني، وجه صدمة إلى الفريق الباريسي، ورفض الرحيل عن ريال مدريد.

وقال الإعلامي "سانتي أونا" الصحفي بجريدة "فوت ميركاتو" الفرنسية؛ المختص بأخبار الانتقالات إن فينيسيوس جونيور لا يريد الذهاب إلى باريس سان جيرمان.

وأضاف: "فيني يفضل البقاء في ريال مدريد واللعب مع كيليان مبابي".