نجم ريال مدريد يصدم باريس سان جيرمان
وجه فينيسيوس جونيور نجم نادي ريال مدريد، صدمة قوية لفريق باريس سان جيرمان، والذي كان يرغب في ضمه.
ويبحث سان جيرمان عن استقدام نجم كبير في خط الهجوم، بعد رحيل مبابي، وارتبط النادي الباريسي بضم أكثر من لاعب، وعلى رأسهم فينيسيوس.
وكشفت إذاعة "راديو مونت كارلو"، أن باريس سان جيرمان يتابع بالفعل فينيسيوس جونيور ولديه اهتمام بضمه.
ولكن فيني، وجه صدمة إلى الفريق الباريسي، ورفض الرحيل عن ريال مدريد.
وقال الإعلامي "سانتي أونا" الصحفي بجريدة "فوت ميركاتو" الفرنسية؛ المختص بأخبار الانتقالات إن فينيسيوس جونيور لا يريد الذهاب إلى باريس سان جيرمان.
وأضاف: "فيني يفضل البقاء في ريال مدريد واللعب مع كيليان مبابي".
ويمتلك فينيسيوس عقدًا يمتد حتى 30 يونيو 2027 مع النادي الملكي، وآخر مرة جدد فيها عقده وأثبت ولاءه للعملاق الإسباني كانت شهر أكتوبر 2023.
فيما انضم مبابي إلى ريال مدريد، في صفقة انتقال حر، لمدة 5 مواسم، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، بعد تحقيق ألقاب مع الفريق الباريسي، وتحطيم بعض الأرقام القياسية.