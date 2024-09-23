مبابي يهرب من استفزازات حارس إسبانيول (فيديو)

رد كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، على استفزازات حارس مرمى إسبانيول في لقاء الفريقين مساء أمس الأول السبت، في الجولة السادسة للدوري الإسباني.

وفاز ريال مدريد على إسبانيول بنتيجة 4-1 على ملعب "سانتياغو برنابيو"، بعدما حول تأخره بهدف إلى فوز عريض برباعية حملت توقيع داني كارفخال ورودريغو وفينيسيوس جونيور وكيليان مبابي من ضربة جزاء.

ورصدت الكاميرات محاولات من خوان غارسيا حارس مرمى إسبانيول لاستفزاز مبابي قبل تسديد ضربة الجزاء، التي احتسبها الحكم لصالح ريال مدريد قبل لحظات من نهاية اللقاء.

ورد مبابي ضاحكًا على كلمات حارس إسبانيول "أنا لا أفهم الكلمة القبيحة التي قلتها لي".

وأثار رد مبابي ضحك زميله لوكاس فاسكيز الذي كان شاهدًا على الحوار بين نجم ريال مدريد وحارس مرمى إسبانيول.

ورفع مبابي رصيده إلى 4 أهداف في الدوري الإسباني، من بينها 3 من ضربات جزاء.

وانضم النجم الفرنسي إلى ريال مدريد مطلع الموسم الحالي في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني خلف برشلونة المتصدر بفارق 4 نقاط.