اثنان من سبعة.. صراع مرعب في برشلونة

كتب: نور الدين ميفراني

فاز برشلونة 3-0 خارج ملعبه على ريال مايوركا في بداية مشواره للدفاع عن لقبه بطلا للدوري الإسباني، لكن المدرب الألماني هانزي فليك خرج غاضبا من مستوى لاعبيه وحذرهم من التراخي كما هدد بإجراء تغييرات.

وتعرف خطوط برشلونة صراعا كبيرا بين اللاعبين لحجز مكان أساسي ويبقى الصراع الأكبر في وسط الميدان لوجود 8 لاعبين.

ويعتبر الإسباني بيدري نجم وسط الفريق الوحيد لدى المدرب الألماني غير القابل للمس ولا التناوب حين يكون جاهزا، لكن المركزين الآخرين يبقى الصراع عليهما بين 7 لاعبين.

وخلال مواجهة ريال مايوركا دخل الثنائي الهولندي فرانك دي يونغ والإسباني فيرمين لوبيز المباراة أساسيين بجانب بيدري، وكان مردود الهولندي جيدا فيما كان الإسباني أقل جودة وغادر بين الشوطين.

الإسباني داني أولمو العائد من إصابة شارك مكان فيرمين لوبيز وقدم مستوى جيدا وهدد مرمى المنافس عدة مرات.

كما شارك الإسباني غافي في الشوط الثاني وقدم مستوى يؤكد رغبته في المنافسة على مكان أساسي في وسط الميدان.

ورغم تراجع دوره نهاية الموسم الماضي يبقى الإسباني مارك كاسادو لاعبا مهما لدى هانزي فليك ومرشحا للعب بدوره.

ويأمل الشابان الإسبانيان بابلو توري ومارك بيرنال الحصول على فرص للعب وكسب المزيد من الدقائق في وسط الميدان، ومن المحتمل أن يمنحهما المدرب الألماني الفرصة لدخول صراع مراكز الوسط.