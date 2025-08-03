فرضوا رأيهم على أنديتهم.. 6 "متمردين" أشعلوا نيران الميركاتو

كتب – نور الدين ميفراني

شهدت سوق الانتقالات الحالية صراعا كبيرا بين الأندية للتعاقد مع عدة لاعبين، وهو ما أدى لارتفاع الأسعار وظهور مشاكل بين إدارات الأندية ولاعبيها.

وفرض بعض اللاعبين رأيهم من أجل الرحيل؛ إذ تمرد النيجيري فيكتور أوسيمين على ناديه نابولي للانضمام لغلطة سراي التركي، وتمرد المهاجم السويدي فيكتور غيوكيريس على سبوتينغ لشبونة للرحيل نحو آرسنال، وتمكن اللاعبان من فرض رأيهما وتحقيق حلمهما بالرحيل.

أخبار ذات علاقة عرض تاريخي.. كم المبلغ الذي سيعرضه ليفربول لشراء إيزاك؟

وما زال السويدي ألكسندر إيزاك يقاطع تدريبات نيوكاسل يونايتد لفرض رأيه والرحيل نحو ليفربول، وفي انتظار مصيره هناك لاعبون فرضوا رأيهم في تاريخ سوق الانتقالات وتمكنوا من مغادرة فرقهم بعد التمرد نستعرض أبرزهم في التقرير الآتي:

البرازيلي رونالدو نازاريو

بعد تألقه في نهائيات كأس العالم كوريا واليابان 2022 وتتويجه باللقب برفقة البرازيل وجائزة الهداف وارتفاع قيمته السوقية، وبسبب خلافه مع المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، مدرب إنتر ميلان وقتها، قرر الرحيل؛ إذ تمرد عبر رفض خوض الحصص التدريبية قبل نهاية الموسم.

وتمكن ريال مدريد من استغلال الموقف والتعاقد مع المهاجم الأسطوري قبل يوم واحد من إغلاق سوق الانتقالات صيف 2002.

الإسباني سيسك فابريغاس

نشأ النجم الإسباني سيسك فابريغاس في أكاديمية "لا ماسيا" الخاصة بنادي برشلونة، وحين بلغ 16 عاما خطفه آرسنال ليتألق في الفريق اللندني ويصبح قائده.

ولم ينس فابريغاس برشلونة، وفي صيف 2011 قرر التمرد للعودة؛ إذ رفض خوض المرحلة التحضيرية برفقة فريقه، وبعد فشل إقناعه قررت إدارة آرسنال بيعه لبرشلونة مقابل 34 مليون يورو.

الويلزي غاريث بيل

تمرد النجم الويلزي غاريث بيل على إدارة توتنهام صيف 2012؛ إذ رفض خوض لقاء ودي في الصين لرغبته في الانتقال إلى ريال مدريد، لكن الرئيس دانييل ليفي رفض عرض الفريق الإسباني.

واستمر ضغط غاريث بيل لمدة موسم كامل ليرحل صيف 2013 نحو الميرنغي في صفقة تجاوزت 100 مليون يورو.

الفرنسي عثمان ديمبيلي

أدى رحيل البرازيلي نيمار نحو باريس سان جيرمان بعد دفع 222 مليون يورو مبلغ الشرط الجزائي لبرشلونة، إلى بحث إدارة الفريق الإسباني عن تعويض نجمه.

واتجهت الأنظار للجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي، لاعب بروسيا دورتموند وقتها، والذي رفض بيعه، لكن اللاعب تمرد وقاطع التدريبات لرغبته في اللعب لبرشلونة؛ وهو ما تم فعلا مقابل 105 ملايين يورو و42 مليون يورو متغيرات.

الحارس البلجيكي تيبو كورتوا

أخبر الحارس البلجيكي تيبو كورتوا إدارة تشيلسي برغبته في الرحيل نحو ريال مدريد صيف 2018، ليكون قريبا من عائلته الموجودة في مدريد، لكن إدارة الفريق الإنجليزي رفضت الطلب.

وأدى ذلك لتمرد الحارس البلجيكي ومقاطعته التدريبات، ليرضخ تشيلسي ويبيعه لريال مدريد.

البلغاري ديميتار بيرباتوف

كان المهاجم البلغاري ديميتار بيرباتوف متألقا برفقة توتنهام؛ وهو ما دفع مانشستر يونايتد للتقدم بطلب التعاقد معه صيف 2008.

وأدى رفض وغضب دانييل ليفي، رئيس توتنهام، لتمرد اللاعب ورفضه اللعب ضد تشيلسي.

ورغم الشكوى التي قدمتها إدارة توتنهام لرابطة الدوري الإنجليزي، لكنها رضخت لرغبة اللاعب وباعته في اليوم الأخير من فترة الانتقالات لمانشستر يونايتد مقابل 30 مليون جنيه إسترليني.