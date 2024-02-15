بالأرقام.. ريال مدريد الأكثر تحقيقًا للإيرادات موسم 2022/2023

كشفت صحيفة "ماركا" أن ريال مدريد هو الفريق الأكثر تحقيقًا للإيرادات في أوروبا للموسم 2022/2023.

ووفقًا للصحيفة، فإن إيرادات ريال مدريد لموسم 2022/2023 بلغت 841 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد يهتم باحتواء التكاليف، وهو أمر لا يحدث في الفرق الأخرى، ما تسبب بتضخم بدأ يثير القلق في كرة القدم الأوروبية.

وخصص ريال مدريد 320 مليون يورو لرواتب لاعبيه، ليكون الفريق الخامس من حيث دفع الرواتب.

وباريس سان جيرمان أكثر فريق يدفع رواتبَ للاعبين برصيد 529 مليون يورو، في حين يحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 505 ملايين يورو.