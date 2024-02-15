بالأرقام.. ريال مدريد الأكثر تحقيقًا للإيرادات موسم 2022/2023
كشفت صحيفة "ماركا" أن ريال مدريد هو الفريق الأكثر تحقيقًا للإيرادات في أوروبا للموسم 2022/2023.
ووفقًا للصحيفة، فإن إيرادات ريال مدريد لموسم 2022/2023 بلغت 841 مليون يورو.
وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد يهتم باحتواء التكاليف، وهو أمر لا يحدث في الفرق الأخرى، ما تسبب بتضخم بدأ يثير القلق في كرة القدم الأوروبية.
وخصص ريال مدريد 320 مليون يورو لرواتب لاعبيه، ليكون الفريق الخامس من حيث دفع الرواتب.
وباريس سان جيرمان أكثر فريق يدفع رواتبَ للاعبين برصيد 529 مليون يورو، في حين يحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 505 ملايين يورو.
وقالت "ماركا" إن هذه بيانات تدل تمامًا على الفوضى الاقتصادية التي يعيشها برشلونة.
ويتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز قائمة الدوريات من حيث الإيرادات، وتصل إلى 6.5 مليار يورو، مقابل 3.3 مليار يورو للدوري الإسباني، و3.2 مليار يورو للدوري الألماني.
وضمن التقرير الذي نشره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فإن أحد الأمور الأكثر لفتًا للانتباه هو تكلفة الفرق من حيث الانتقالات.
وحتى صيف العام 2023، كان مانشستر يونايتد يمتلك أغلى فريق في كرة القدم الأوروبية، وأنفق النادي الإنجليزي مليارًا و442 مليون يورو على اللاعبين الذين ضمهم لتشكيلة الموسم الماضي.
وحطم مانشستر يونايتد الرقم القياسي الذي حققه ريال مدريد، العام 2020، والذي وصل إلى مليار و322 مليون يورو.
ويأتي مانشستر سيتي في المركز الثاني، وأنفق فريق المدرب بيب غوارديولا مليارًا و286 مليون يورو.
وكان المركز الثالث من نصيب تشيلسي بمبلغ مليار و84 مليون يورو.
وفي المركز الرابع جاء ريال مدريد بمبلغ مليار و31 مليون يورو.