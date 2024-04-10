صدمة كبيرة لنادي الاتحاد قبل مواجهة الهلال الحاسمة

وكان غاياردو من ضمن ضحايا الهلال خلال سلسلة انتصاراته، التي تعد رقما قياسيا لفريق كرة القدم، حيث خسر ذهابا وإيابا في دور الثمانية ليودع دوري أبطال آسيا، كما تلقى هزيمة في الدوري أحبطت مساعي الاتحاد للتقدم للمركز الثالث ولو مؤقتا.

وسيكون غاياردو في موقف صعب إذا تعرض لخسارة رابعة أمام الهلال خلال شهرين ستؤدي لفقدان الفريق للقب كأس السوبر السعودي الذي حققه العام الماضي على حساب الفيحاء.

ويفتقد نادي الاتحاد عددا كبيرا من لاعبيه المتواجدين مع المنتخب الأولمبي السعودي في معسكر بدولة الإمارات استعدادا لتصفيات أولمبياد باريس 2024.

وحاول نادي الاتحاد الحصول على بعض لاعبيه من المنتخب الأولمبي لتعويض نقص صفوفه لكن الرد كان صادما.