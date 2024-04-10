صدمة كبيرة لنادي الاتحاد قبل مواجهة الهلال الحاسمة
وجه سعد الشهري، مدرب المنتخب الأولمبي السعودي، صدمة كبيرة لنادي الاتحاد قبل مواجهة الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي.
ويأمل المدرب مارسيلو غاياردو قيادة الاتحاد للاحتفاظ بكأس السوبر ليحقق أول ألقابه مع حامل لقب الدوري، لكنه سيصطدم بسلسلة الانتصارات المتتالية للهلال البالغة 33 فوزا على ملعب محمد بن زايد غدا الخميس في الإمارات.
وكان غاياردو من ضمن ضحايا الهلال خلال سلسلة انتصاراته، التي تعد رقما قياسيا لفريق كرة القدم، حيث خسر ذهابا وإيابا في دور الثمانية ليودع دوري أبطال آسيا، كما تلقى هزيمة في الدوري أحبطت مساعي الاتحاد للتقدم للمركز الثالث ولو مؤقتا.
وسيكون غاياردو في موقف صعب إذا تعرض لخسارة رابعة أمام الهلال خلال شهرين ستؤدي لفقدان الفريق للقب كأس السوبر السعودي الذي حققه العام الماضي على حساب الفيحاء.
ويفتقد نادي الاتحاد عددا كبيرا من لاعبيه المتواجدين مع المنتخب الأولمبي السعودي في معسكر بدولة الإمارات استعدادا لتصفيات أولمبياد باريس 2024.
وحاول نادي الاتحاد الحصول على بعض لاعبيه من المنتخب الأولمبي لتعويض نقص صفوفه لكن الرد كان صادما.
وقال سعد الشهري مدرب المنتخب الأولمبي السعودي في تصريحات لقناة "العربية" :" نقدر جميع الظروف للأندية لكننا كنا واضحين منذ البداية بأن تاريخ 1 أبريل لا مساس به ولابد أن يتواجد معنا جميع اللاعبين الذين تم استدعاؤهم".
وبذلك، سيخوض غاياردو مدرب الاتحاد المباراة بالقائمة المتاحة معه في ظل غيابات عديدة بسبب الإصابات أو الاستدعاء للمنتخب الأولمبي.
ويضم المنتخب الأولمبي السعودي خمسة لاعبين من نادي الاتحاد هم زكريا هوساوي وفيصل الغامدي وعوض الناشري وأحمد الغامدي ومروان الصحفي.