"قسونا عليه كثيرا".. نجم ريال مدريد يردّ على حملة استهداف مبابي في فرنسا

ردّ لاعب خط وسط منتخب فرنسا وريال مدريد، أوريليان تشواميني، أمس الأحد للمرة الأولى عن الاتهامات التي تلاحق زميله في المنتخب والنادي كيليان مبابي، الذي يتعرض لانتقادات لاذعة في فرنسا على خلفية موقفه من اللعب مع منتخب الديكة فضلاً عن تصريحاته الأخيرة المثيرة.

وأثار كيليان مبابي المزيد من الجدل في محيط المنتخب الفرنسي عندما ظهر خلال المباراة الأخيرة لمنتخب بلاده في دوري الأمم الأوروبية، التي غاب عنها بدعوى الإصابة، وهو يغادر ملهى ليلياً في ستوكهولم بالسويد؛ ما زاد في حدة الاتهامات الموجهة إليه بالتعالي على المنتخب الفرنسي وفي التشكيك في تعرضه لإصابة كانت وراء غيابه عن المباراة.

وقال تشواميني الذي حمل شارة قيادة فرنسا بعد غياب مبابي: “أعتقد أننا بالغنا قليلاً في الحملة الموجهة ضد مبابي وفي تعقبه خصوصاً خلال ظهوره في أحد النوادي الليلية، أنا لا أعرف ما إذا كان في يوم إجازة خلال تلك الحادثة أم لا ولكن ما أعلمه أنه يتدرب بانتظام مع فريقه للعودة إلى المباريات في تمام جاهزيته".

وقال لاعب وسط ريال مدريد: "قسونا عليه، أعتقد أننا نفعل ذلك، لكل شخص الحق في التفكير فيما يريد أن يقوله ولكن عندما يتعلق الأمر بكيليان، رأيت أن الأمر أخذ أبعادًا غير مناسبة. لا يوجد أي إشكال بالنسبة إلينا، وليس هناك بتاتا موضوع اسمه كيليان مبابي، لقد تحدثنا معه قبل المباراة وبعدها، لا يهمني أين تابع مباراتنا الأخيرة بقدرما يهمني كيف سيعود معنا ومتى يكون ذلك".

وكشف تشواميني الذي يلعب جنبا إلى جنب مع مبابي في ريال مدريد أن كل اللاعبين ينتظرون عودة المهاجم إلى تشكيلة فرنسا بلهفة وترقب وفق وصفه.

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وفي استمرار غياب كيليان مبابي، الذي ادعى تعرضه للإصابة ولم تتم دعوته لمعسكر منتخب الديكة، تنزل فرنسا اليوم الاثنين ضيفة على بلجيكا في ملعب الملك بودوين في بروكسيل لحساب الجولة الرابعة من المجموعة الثانية (الدوري أ ) لدوري الأمم الأوروبية.

وتحتل إيطاليا صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط متقدمة على فرنسا بست نقاط، ثم بلجيكا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.