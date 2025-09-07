المدرب يعرفه تماما.. ناد سعودي يطلب نجم الأهلي محمد الشناوي

وضع أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين، محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي المصري، على راداره للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وكان الشناوي تلقى صدمة مع بداية الموسم الحالي للدوري المصري بجلوسه على مقاعد البدلاء كبديل عن مصطفى شوبير في ظل تواجد الجهاز الفني بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو، الذي رحل عقب تلقي الفريق خسارة قاسية أمام بيراميدز بثنائية نظيفة.

أخبار ذات علاقة هل توجد خلافات بين محمد الشناوي ومصطفى شوبير؟ رد رسمي من الأهلي

أخبار ذات علاقة "خليفة" وسام أبو علي.. وكيل أسد الحملاوي يرد على مفاوضات الأهلي المصري

ووجهت العديد من الانتقادات إلى ريبيرو بسبب عملية التدوير التي كان يجريها في مركز حساس مثل حراسة المرمى، كما أن الشناوي أبدى امتعاضه وضيقه مما حدث، وكان يهدد بالفعل بالرحيل في الميركاتو الشتوي المقبل، حال استمرار الوضع على ما هو عليه.

وبحسب ما ذكره تقرير لقناة "الحياة" المصرية، فإن نادي الفتح السعودي يرغب في التعاقد مع محمد الشناوي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، على سبيل الإعارة، بناء على رغبة البرتغالي جوزيه غوميز المدير الفني الحالي للفريق السعودي والزمالك السابق، والذي يعرف إمكانيات حارس الأهلي جيدا.

أخبار ذات علاقة مفاجأة مدوية.. الخطيب يصدم نجمي الأهلي المصري

وأضاف التقرير، أن دخول الفتح في مفاوضات مع الشناوي ربما يفتح الباب للأهلي للتعاقد مع جوزيه غوميز في صفقة تبادلية لخلافة الإسباني خوسيه ريبيرو، على رأس القيادة الفنية للفريق الأحمر، خلال الفترة المقبلة.

وشدد التقرير على أن محمد الشناوي يعد هدفا رئيسا لمسؤولي الفتح منذ فترة طويلة لتدعيم مركز حراسة المرمى، وحال تسهيل مسؤولي القلعة الحمراء عملية انتقال قائد الفريق إلى النادي السعودي، ربما يفتح الباب حول إجراء صفقة تبادلية والموافقة على رحيل غوميز للقلعة الحمراء.

ويُعد محمد الشناوي أحد أبرز حراس المرمى في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة، حيث قاد الأهلي لتحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية، أبرزها دوري أبطال أفريقيا، بجانب مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم 2018 وأمم أفريقيا.

وشارك محمد الشناوي في مباراتين بالدوري المصري هذا الموسم نجح في الحفاظ على شباكه في مباراة واحدة فيما سكن شباكه هدفان خلال المواجهة الأخيرة أمام بيراميدز.