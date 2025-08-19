مؤشرات قوية.. هل يسير جيسوس بالنصر نحو سيناريو الهلال في 2024؟

أثبت النصر السعودي اليوم الثلاثاء أنه سيكون رقما صعبا في المنافسات المحلية والآسيوية للموسم الجديد بعدما نجح في تقديم مباراة مثالية في نصف نهائي كأس السوبر أمام الاتحاد والتأهل للنهائي.

وفي الحقيقة، لم يحقق رفاق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فقط التأهل بعد فوزهم على الاتحاد (2 ـ 1)، ولكنهم وجهوا رسائل عديدة لخصومهم في الموسم المقبل بأن الفريق بات جاهزا للدفاع بشراسة عن كل الألقاب الممكنة.

وبعد الفوز بهدفي ساديو ماني وجواو فيليكس مقابل هدف للهولندي ستيفن بيرغوين مهاجم الاتحاد، تعاظمت مؤشرات امتلاك النصر لفريق قادر على تدراك خيبات الموسم الماضي عندما خرج خالي الوفاض من كل المسابقات.

ثلاثي برتغالي متكامل

سيكون من السابق لأوانه الإقرار بأن الفريق الحالي للمدرب الجديد جورج جيسوس يملك كل مقومات فرض هيمنته على الدوري السعودي في الموسم المقبل، وهي المسابقة الكبرى للفريق والتحدي الأعلى قيمة مقارنة ببقية المنافسات مثل دوري أبطال الخليج.

ولكن رغم ذلك، أبدى رفاق مارسيلو بروزوفيتش مؤشرات واعدة على امتلاك مجموعة واعدة، بل أن قدرة المدرب جورج جيسوس على تكرار ما أنجزه مع الهلال في موسم 2023 ـ 2024 عندما أحرز 3 ألقاب، تبدو فرضية واردة سترتفع فرص تحقيقها بمرور الأيام وبداية الموسم الجديد.

وفشل جيسوس في موسمه الثاني في الهلال 2024 ـ 2025 إلا أنه سيعمل على إستعادة هيبته وتأكيد مكانته كواحد من أفضل المدربين في العالم وذلك في حال نجاحه في التتويج بأول ألقابه في الموسم الجديد من خلال نهائي كأس السوبر يوم السبت المقبل.

جورج جيسوس الذي درب الهلال في فترتين اثنتين، يعرف جيدا الدوري السعودي وسبق له أن وقف على نقاط قوة وضعف كل الخصوم بمن فيهم فريقه السابق الهلال الذي قد يكون الندّ الأول للنصر وهو الذي سيلعب تحت قيادة الإيطالي سيموني إنزاغي.

ويرى بعض الملاحظين أن مؤشرات تكرار ثلاثية الهلال تظل واردة لجورج جيسوس مع النصر رغم أن الطريق إليها لن يكون يسيرا بداية من يوم السبت عند مواجهة القادسية أو الأهلي في نهائي السوبر.

ويملك الفني البرتغالي مقومات النجاح في النصر خصوصا أنه سيكون بجانب مواطنيه رونالدو وجواو فيليكس نقطة قوة الخط الهجومي.

صفقات "ذهبية"

عندما حقق الهلال ثلاثيته التاريخية مع الهلال في 2023 ـ 2024، فاز على النصر في نهائي كأس الملك بركلات الترجيح وعلى المنافس ذاته في نهائي السوبر (4 ـ 1) وكان الفريق آنذاك يملك ترسانة من اللاعبين الكبار.

واستفاد جيسوس من وجود لاعبين في أفضل جاهزيتهم مثل ميتروفيتش الذي فقد الكثير من إمكانياته الموسم الماضي، ومالكوم وسافيتش والعملاق ياسين بونو وصخرة الدفاع كاليدو كوليبالي.

وبدوره، نجح النصر هذه الصائفة في تعزيز الفريق بصفقات مهمة جاءت متأخرة ولكنها تبدو واعدة جدا.

وبوجود جواو فيليكس وكينغسلاي كومان سيكون خط الهجوم بقيادة رونالدو وساديو ماني قادرا على الذهاب بالنصر إلى أدوار متقدمة في كل المسابقات.

ويبقى تأكيد قدرة جيسوس على تكرار إنجازاته السابقة رهين ظهور النصر بأداء متكامل دفاعا وهجوما، فيما سيكون الاختبار الأكبر يوم السبت 23 أغسطس الجاري في نهائي كأس السوبر، أول الأهداف التي ينشدها رونالدو ورفاقه في الموسم الجديد.