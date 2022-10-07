أتلانتا هوكس يهزم ميلووكي باكس في أبوظبي

فاز فريق أتلانتا هوكس على ميلووكي باكس بنتيجة 113/123 خلال المباراة التمهيدية الأولى لدوري السلة الأمريكي للمحترفين NBA التي أقيمت على صالة الاتحاد آرينا في جزيرة ياس بأبوظبي، مساء الخميس.

تقدم فريق باكس في الربع الأول بنتيجة 33-32 ثم تدارك أتلانتا هوكس وفاز في الثاني 39-34.

وواصل أتلانتا هوكس تفوقه في الربع الثالث 30-27 وأخيرًا الرابع 22-19.