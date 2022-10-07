أتلانتا هوكس يهزم ميلووكي باكس في أبوظبي
فاز فريق أتلانتا هوكس على ميلووكي باكس بنتيجة 113/123 خلال المباراة التمهيدية الأولى لدوري السلة الأمريكي للمحترفين NBA التي أقيمت على صالة الاتحاد آرينا في جزيرة ياس بأبوظبي، مساء الخميس.
تقدم فريق باكس في الربع الأول بنتيجة 33-32 ثم تدارك أتلانتا هوكس وفاز في الثاني 39-34.
وواصل أتلانتا هوكس تفوقه في الربع الثالث 30-27 وأخيرًا الرابع 22-19.
يذكر أن صالة الاتحاد آرينا في جزيرة ياس شهدت عروضًا فنية ورياضية قبيل انطلاق المباراة.
كما كرمت الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية على هامش المباراة عددا من أساطير اللعبة أبرزهم الأسطورة شاكيل أونيل.
وتقام المباراتان التمهيديتان لدوري السلة الأمريكي للمحترفين للمرة الأولى في الشرق الأوسط بموجب شراكة استراتيجية تمتد لعدة سنوات بين دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي والرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية.
كما يلتقي الفريقان في المباراة التمهيدية الثانية يوم السبت المقبل الساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات.